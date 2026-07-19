Balıkesir Hava Durumu! 19 Temmuz Pazar Balıkesir hava durumu nasıl?

Bugün, 19 Temmuz 2026 Pazar günü, Balıkesir'de hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 34 - 35 derece civarında. Gece ise 17 - 18 derece arasında olması bekleniyor. Nem oranı %40 civarında kalacak. Rüzgar hızı 21 km/saat olacak. Rüzgar güneydoğu yönünden esecek. Bu koşullar, Balıkesir'deki hava durumunun sıcak ve güneşli olacağını gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde kalacak. 20 Temmuz Pazartesi günü sıcaklık 36 - 37 derece civarında. 21 Temmuz Salı günü ise 39 - 40 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Bu yüksek sıcaklıklar, Balıkesir'de hava durumunun sıcak ve güneşli olacağını işaret ediyor.

Sıcak hava koşullarında dışarıda vakit geçirecekler dikkatli olmalı. Bol su içmeleri önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmamaya çalışılmalıdır. Ayrıca, güneş koruyucu ürünler kullanarak cilt korunmalıdır. Bu önlemler, Balıkesir'deki hava koşullarında sağlığı korumaya yardımcı olacaktır.