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Balıkesir Hava Durumu! 19 Temmuz Pazar Balıkesir hava durumu nasıl?

Balıkesir'de 19 Temmuz 2026 tarihinde hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 34-35 dereceyi bulacakken, gece 17-18 derece aralığında kalacak. Nem oranı %40 civarında, rüzgar ise güneydoğu yönünden saatte 21 km hızla esecek. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar artarak 36-40 dereceye ulaşacak. Bu şartlarda dışarıda vakit geçirecek olanların bol su içmeleri ve koruyucu önlemler almaları büyük önem taşıyor.

Balıkesir Hava Durumu! 19 Temmuz Pazar Balıkesir hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün, 19 Temmuz 2026 Pazar günü, Balıkesir'de hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 34 - 35 derece civarında. Gece ise 17 - 18 derece arasında olması bekleniyor. Nem oranı %40 civarında kalacak. Rüzgar hızı 21 km/saat olacak. Rüzgar güneydoğu yönünden esecek. Bu koşullar, Balıkesir'deki hava durumunun sıcak ve güneşli olacağını gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde kalacak. 20 Temmuz Pazartesi günü sıcaklık 36 - 37 derece civarında. 21 Temmuz Salı günü ise 39 - 40 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Bu yüksek sıcaklıklar, Balıkesir'de hava durumunun sıcak ve güneşli olacağını işaret ediyor.

Sıcak hava koşullarında dışarıda vakit geçirecekler dikkatli olmalı. Bol su içmeleri önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmamaya çalışılmalıdır. Ayrıca, güneş koruyucu ürünler kullanarak cilt korunmalıdır. Bu önlemler, Balıkesir'deki hava koşullarında sağlığı korumaya yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Balıkesir
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