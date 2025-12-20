Balıkesir Hava Durumu! 20 Aralık Cumartesi Balıkesir hava durumu nasıl?

Bugün, 20 Aralık 2025 Cumartesi, Balıkesir'de hava durumu genellikle kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklıklar gün boyunca 2 ile 8 derece arasında değişecek. Nem oranı yüksek kalacak. Rüzgar kuzeydoğu yönünden hafif eserek 10 km/saat hızına ulaşacak. Gün doğumu saat 08:24, gün batımı ise 17:45 olarak bekleniyor.

Balıkesir'de bugünkü hava durumu, sabah ve akşam saatlerinde soğuk koşullar yaratacak. Dışarı çıkarken kalın giysiler giymek faydalı olacaktır. Su geçirmez ayakkabılar tercih etmek de önemli. Yüksek nem oranı nedeniyle hava daha soğuk hissedilebilir. Bu durum üşüme riskini artırabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 21 Aralık Pazar günü hava kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklıklar 3 ile 9 derece arasında değişecek. 22 Aralık Pazartesi günü hava yine kapalı kalacak. Sıcaklıklar bu gün 2 ile 10 derece arasında olacak. 23 Aralık Salı günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar 3 ile 12 derece arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşullarının soğuk ve nemli olacağı dikkate alınmalı. Dışarı çıkarken uygun giyinmeye özen gösterin. Yüksek nem oranı nedeniyle hava soğuk hissedilebilir. Bu durum da üşüme riskini artırabilir. Kalın giysiler ve su geçirmez ayakkabılar tercih etmek gereklidir.