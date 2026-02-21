Diyarbakır'da kadın sürücü trafiğe böyle çıktı!

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde kadın sürücü, "yeni sürücüyüm, sabır imandandır" yazısıyla trafiğe çıktı.
Merkez Kayapınar ilçesi Mezopotamya Bulvarı'nda kadın sürücü, otomobilin arka camına "yeni sürücüyüm, sabır imandandır" yazılı not yapıştırarak trafiğe çıktı. Trafikte dikkatli ilerleyen sürücünün o anları ve yazısı cep telefonuyla kayda alındı. Kaynak: İHA | Bu içerik Kadir Gündüz tarafından yayına alınmıştır
