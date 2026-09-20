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Balıkesir Hava Durumu! 20 Eylül Pazar Balıkesir hava durumu nasıl?

Balıkesir'de 20 Eylül 2026 tarihinde hava durumu keyifli bir atmosfer sunuyor. Hafif rüzgarla birlikte sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Güneşli gökyüzü ve hafif bulutluluk, piknik yapmak isteyenlere ideal bir ortam sağlıyor. Önümüzdeki günlerde de sıcaklık 21 ile 23 derece aralığında olacak. Dışarıda vakit geçirecekler için güneşten korunmak öncelikli olmalı. Bu güzel havalarda açık havada yürüyüş yapmayı unutmamalısınız.

Balıkesir Hava Durumu! 20 Eylül Pazar Balıkesir hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Balıkesir, 20 Eylül Pazar 2026 tarihinde keyifli bir hava sunmaktadır. Şehirde hissedilen sıcaklık 20 derece civarındadır. Gün boyunca hafif rüzgar, sıcaklığı rahatlatıcı hale getiriyor. Hava durumu, güneşli ve açık bir gökyüzü ile başlamıştır. Öğle saatlerine doğru hafif bulutluluk yaşanmaktadır. Sıcaklık ise 19 ile 22 derece arasında değişmektedir. Akşam saatlerinde serin rüzgarlar hissedilebilir. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için bu harika bir fırsattır.

Hava durumu daha derinlemesine incelendiğinde, Balıkesir çevresindeki yeşil alanlar ve parklar ön plana çıkıyor. Bu sıcak, fakat serinletici hava piknik yapmak isteyenler için uygundur. Açık havada zaman geçirecekseniz, güneşten korunmak için hafif bir şapka veya güneş kremi kullanmalısınız. Hava sıcaklıklarının dengesiz değişimi nedeniyle, üstünüzde bir dış giysi bulundurmanız faydalı olabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu açısından Balıkesir sıcak günler yaşayacak. Pazartesi ve Salı günleri sıcaklık 21 ile 23 derece arasında olacaktır. Aynı zamanda yer yer bulutlu bir hava tahmin edilmektedir. Çarşamba günü ise ılımlı sıcaklığın yanı sıra daha yoğun bulutlu bir hava beklenmektedir. Dışarıda vakit geçirirken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız.

Balıkesir halkı için bu günler, bahar ve yaz aylarının son demlerini hissetmek adına güzel bir fırsat sunuyor. Dışarıda yürüyüş yapmayı veya arkadaşlarla buluşmayı planlayabilirsiniz. Hava koşullarını dikkate alarak ne kadar dışarıda kalacağınızı iyi ayarlamanız önemlidir. Keskin sıcaklık değişimlerini ve hava durumu tahminlerini takip etmek, sağlığınız için önemlidir. Her koşulda, günlerin tadını çıkarmayı ihmal etmemelisiniz!

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Balıkesir
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