Balıkesir Hava Durumu! 20 Ocak Salı Balıkesir hava durumu nasıl?

20 Ocak 2026 Salı günü Balıkesir'de hava durumu serin ve kısmen güneşli. Gün içinde sıcaklık 4 ile 5 derece arasında değişecek. Sabah saatlerinde sıcaklık 0 ile 1 dereceye kadar düşecek. Nem oranı %85 seviyesinde kalırken, rüzgar hızı 10 km/saat civarında. Önümüzdeki günlerde hava koşulları değişecek, yağışlar bekleniyor. Dışarı çıkarken, kalın giysiler ve aksesuarlar kullanmak sağlığınızı korumak açısından önemli.

Doğukan Akbayır

Bugün, 20 Ocak 2026 Salı günü, Balıkesir'de hava durumu kısmen güneşli ve serin. Gün boyunca hava sıcaklıkları 4 ile 5 derece civarında olacak. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 0 ile 1 derece arasında seyredecek. Günlük hava sıcaklığı 4 ile 5 derece arasında değişim gösterecek. Nem oranı %85 civarında kalacak. Rüzgar hızı ise 10 km/saat bekleniyor. Gün doğumu saati 08:25, gün batımı saati ise 18:13 olarak hesaplanmıştır.

Balıkesir'de bugün hava soğuk olacak. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde kalın giysiler giymeniz faydalı. Sıcak tutan aksesuarlar da kullanmanız önerilir. Nem oranının yüksek olması dikkat çekiyor. Terleme ve buna bağlı rahatsızlıkları önlemek için kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Gerekirse katları çıkarıp giymekte pratiklik sağlar.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 21 Ocak Çarşamba günü hava 5 derece civarında olacak. Kar ve yağmur geçişleri bekleniyor. 22 Ocak Perşembe günü yağmur ve çisenti görülecek. Sıcaklık 7 derece civarında olacak. 23 Ocak Cuma günü de zaman zaman yağmur bekleniyor. Sıcaklık 9 derece civarında seyredecek. Hava koşullarına uygun giyinmek önem taşıyor. Yağışlara karşı hazırlıklı olmak da gerekecek.

Balıkesir'de 20 Ocak 2026 Salı günü hava durumu serin ve nemli olacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Dışarı çıkarken hava durumunu göz önünde bulundurun. Uygun kıyafet ve aksesuarlarla hazırlanmanız sağlığınız ve konforunuz açısından önemlidir.

