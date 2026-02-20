Balıkesir Hava Durumu! 20 Şubat Cuma Balıkesir hava durumu nasıl?

Bugün, 20 Şubat 2026 Cuma günü, Balıkesir'de hava durumu değişken olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 14 derece civarındadır. Hava genellikle alçak bulutlarla kaplanacak. Gece saatlerinde sıcaklık 6 dereceye düşecektir. Gün boyunca hafif yağışlar bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu yine değişken olacak. Cumartesi günü sıcaklık 10 derece civarına inecek. Birkaç kısa süreli sağanak yağış bekleniyor. Pazar günü ise hava sıcaklığı 6 derece civarında olacak. Zaman zaman yağmur ve çisenti görülecek.

Bu hava koşullarına hazırlıklı olmalısınız. Dışarı çıkarken yanınıza yağmurluk veya su geçirmez mont almanız faydalı olacaktır. Ani sıcaklık değişikliklerine karşı vücudunuzu korumalısınız. Kat kat giyinmek, gerektiğinde sıcak içecekler tüketmek sağlığınız açısından önemlidir.

Balıkesir'de hava durumu değişkenlik gösterecek. Planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmanızda fayda var.