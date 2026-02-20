HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Balıkesir Hava Durumu! 20 Şubat Cuma Balıkesir hava durumu nasıl?

Balıkesir'de 20 Şubat 2026 Cuma günü hava durumu değişkenlik gösterecek. Gündüz sıcaklık 14 derece civarında, gece ise 6 dereceye düşmesi bekleniyor. Gün içerisinde hafif yağışlar yaşanacak. Cumartesi günü sıcaklık 10 dereceye inecek ve kısa süreli sağanak yağışlar görülecek. Pazar günü ise sıcaklık 6 derece civarında olacak. Hava koşullarına hazırlanarak uygun giyinmek sağlığınızı koruyacaktır.

Balıkesir Hava Durumu! 20 Şubat Cuma Balıkesir hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün, 20 Şubat 2026 Cuma günü, Balıkesir'de hava durumu değişken olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 14 derece civarındadır. Hava genellikle alçak bulutlarla kaplanacak. Gece saatlerinde sıcaklık 6 dereceye düşecektir. Gün boyunca hafif yağışlar bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu yine değişken olacak. Cumartesi günü sıcaklık 10 derece civarına inecek. Birkaç kısa süreli sağanak yağış bekleniyor. Pazar günü ise hava sıcaklığı 6 derece civarında olacak. Zaman zaman yağmur ve çisenti görülecek.

Bu hava koşullarına hazırlıklı olmalısınız. Dışarı çıkarken yanınıza yağmurluk veya su geçirmez mont almanız faydalı olacaktır. Ani sıcaklık değişikliklerine karşı vücudunuzu korumalısınız. Kat kat giyinmek, gerektiğinde sıcak içecekler tüketmek sağlığınız açısından önemlidir.

Balıkesir'de hava durumu değişkenlik gösterecek. Planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmanızda fayda var.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trump’tan UFO hamlesi: Gizli belgelerle ilgili komplo teorileri gerçek mi?Trump’tan UFO hamlesi: Gizli belgelerle ilgili komplo teorileri gerçek mi?
İstanbul merkezli 5 ilde çete operasyonu: 32 gözaltıİstanbul merkezli 5 ilde çete operasyonu: 32 gözaltı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Balıkesir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Adalet ve İçişleri Bakan yardımcıları belli oldu

Adalet ve İçişleri Bakan yardımcıları belli oldu

Dünyanın gözü Orta Doğu'da! "Hayal bile edemeyecekleri bir karşılıkla yüzleşecekler"

Dünyanın gözü Orta Doğu'da! "Hayal bile edemeyecekleri bir karşılıkla yüzleşecekler"

(Özet) Fenerbahçe - Nottingham Forest Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Fenerbahçe - Nottingham Forest Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

4 ünlü isimden 3'ünün testi pozitif çıktı

4 ünlü isimden 3'ünün testi pozitif çıktı

Dünyanın en büyük gıda şirketi küçülmeye gidiyor! 16 bin kişi işsiz kalacak

Dünyanın en büyük gıda şirketi küçülmeye gidiyor! 16 bin kişi işsiz kalacak

1 haftalık ömrü var: Kargo ile gönderiliyor!

1 haftalık ömrü var: Kargo ile gönderiliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.