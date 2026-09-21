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Balıkesir Hava Durumu! 21 Eylül Pazartesi Balıkesir hava durumu nasıl?

Balıkesir'de 21 Eylül 2026'da hava durumu oldukça hoş. Güneşli sabahda sıcaklık 20 derece civarında seyrediyor. Açık havada yürüyüş veya piknik yapmak için ideal bir gün. Öğle saatlerinde sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecek. Akşam saatlerinde hafif serinlik bekleniyor. Dışarıda kalırken cilt koruması için güneş kremi kullanmak ve aniden yağış ihtimaline karşı şemsiye bulundurmak önem taşıyor.

Balıkesir Hava Durumu! 21 Eylül Pazartesi Balıkesir hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 21 Eylül 2026 tarihinde Balıkesir'de hava durumu hoş. Şehir, güneşli bir sabaha merhaba dedi. Sıcaklık 20 derece civarında. Bu güzel havada dışarıda vakit geçirmek ideal. Yürüyüş yapabilir veya piknik yapabilirsiniz. Gün ortasında sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecek. Özellikle öğleden sonraları, hafif bir ceketle dışarıda kalmak rahat olacak.

Balıkesir’de hava durumu genel olarak sakin. Akşam saatlerinde sıcaklığın düşmesi bekleniyor. Havanın rahatlatıcı serinliği, açık hava etkinlikleri için mükemmel. Rüzgar da hafif. Bu dalgadan faydalanarak dışarıda vakit geçirmenin keyfi artıyor. Belki sabah kahvaltınızı dışarıda yapmak harika bir fikir.

Önümüzdeki günlerde Balıkesir'de bazı hava durumu değişiklikleri olabilir. Havanın genel olarak güneşli kalması bekleniyor. Ancak bazı hafif yağışlı geçişler olabiliyor. Sonraki günlerde sıcaklıkların yükselmesi öngörülüyor. Bu durum, güneşli saatlerin artmasına neden olabilir. Yine de aniden değişebilecek hava koşullarına dikkat etmelisiniz.

Bu dönemlerde dışarıda vakit geçirecekler için bazı öneriler var. Güneş koruyucu krem sürmeyi unutmamak önemlidir. Güneş altında uzun süre kalmak cilt koruma önlemleri almayı gerektiriyor. Ayrıca aniden bastırabilecek yağışlar için yanınızda şemsiye bulundurmak akıllıca. Açık alanda etkinlik planlıyorsanız, hava dönüşümleri için uygun kıyafet seçin. Böylece hem ısınır hem de üşümezsiniz.

Balıkesir hava durumu bugün keyifli, ama önümüzde bazı değişiklikler var. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler dikkatli olmalı. Hava şartlarına uygun hareket etmek keyfinizi artırır. Aynı zamanda sağlığınızı korur.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Balıkesir
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