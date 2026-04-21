Balıkesir Hava Durumu! 21 Nisan Salı Balıkesir hava durumu nasıl?

Balıkesir'de 21 Nisan 2026 Salı günü hava durumu, sabah saatlerinde güneşli olacak. Öğle ve akşam saatlerinde yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklık 22 derece civarında seyredecek. Bu dönemde nem oranı %85 civarında olacak. Rüzgar hızı 0 km/saat ile 9 km/saat arasında değişecek. Gün doğumu 06:22, gün batımı ise 19:52'dir.

Bugünkü hava durumu açık hava etkinlikleri için uygundur. Ancak öğle ve akşam saatlerinde sağanakların etkili olabileceği unutulmamalıdır. Dışarı çıkarken yanınıza yağmurluk veya şemsiye almanız faydalı olacaktır. Sabah ve akşam saatlerinde hava serin olacağından kat kat giyinmek önemlidir. Gerekirse üst değiştirmek vücut ısınızı korur.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecektir. 22 Nisan Çarşamba günü şiddetli sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklıklar 15 ile 6 derece arasında değişecektir. 23 Nisan Perşembe günü bulutlar arasından güneş ara ara görünecek. Sıcaklıklar 15 ile 3 derece arasında olacak. 24 Nisan Cuma günü güneşli ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 18 ile 6 derece arasında seyredecek.

Hava koşullarının değişkenliği nedeniyle planlarınızı esnek tutmalısınız. Hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek önemlidir. Olumsuzluklardan kaçınmanıza yardımcı olur. Nemli hava koşulları alerjik reaksiyonları artırabilir. Alerjisi olanların gerekli ilaçlarını yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.