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Erzurum'da yangında ölen diyaliz hastası kadının cenazesi defnedildi

Erzurum’da evinde çıkan yangında hayatını kaybeden 71 yaşındaki diyaliz hastası Hacer Tikankuş, düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Erzurum'da yangında ölen diyaliz hastası kadının cenazesi defnedildi

Erzurum'da bir binada çıkan yangında hayatını kaybeden diyaliz hastası kadının cenazesi defnedildi.

Erzurum da yangında ölen diyaliz hastası kadının cenazesi defnedildi 1

Kazım Karabekir Paşa Mahallesi'nde 5 katlı binanın birinci katında, 4 Haziran'da çıkan yangında yaşamını yitiren Hacer Tikankuş (71) için Narmanlı Camisi'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi.

Erzurum da yangında ölen diyaliz hastası kadının cenazesi defnedildi 2

Tikankuş'un cenazesi kılınan namazın ardından Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Erzurum da yangında ölen diyaliz hastası kadının cenazesi defnedildi 3

Cenaze namazına Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım, aynı yangından yaralı kurtulan Tikankuş'un eşi Feramus, bekçi olarak görev yapan oğlu Yakup, aile yakınları ve çok sayıda polis katıldı.

Erzurum da yangında ölen diyaliz hastası kadının cenazesi defnedildi 4

TOKİ Kavak Konutları'nda 4 Haziran'da çıkan yangında Tikankuş yaşamını yitirmiş, dumandan etkilenen eşi ile bir komşusu da Erzurum Şehir Hastanesi'nde tedaviye alınmıştı.

Erzurum da yangında ölen diyaliz hastası kadının cenazesi defnedildi 5

Vali Aydın Baruş da olay yerinde incelemelerde bulunmuş, aile yakınlarını teselli etmiş ve gazetecilere yangının elektrikli ısıtıcıdan çıktığının tahmin edildiğini açıklamıştı. Baruş, tedaviye alınanları da hastanede ziyaret etmişti.

Erzurum da yangında ölen diyaliz hastası kadının cenazesi defnedildi 6
Kaynak: AA

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