Balıkesir Hava Durumu! 21 Ocak Çarşamba Balıkesir hava durumu nasıl?

Balıkesir'de hava durumu, 21 Ocak 2026 itibarıyla hafif yağmurlu ve serin olarak devam ediyor. Gündüz sıcaklık 6-7 derece civarında, gece ise 1-2 derece aralığında hissedilecek. Önümüzdeki günlerde yağışlı koşulların sürmesi bekleniyor. Rüzgar hızı 30-35 km/saat olacak. Dışarı çıkarken şemsiye ve kalın giysiler almayı unutmayın. Sağlığınızı korumak için sıcak içecekler tüketmeyi ihmal etmeyin.

Doğukan Akbayır

Bugün, 21 Ocak 2026 Çarşamba günü, Balıkesir'de hava durumu hafif yağmurlu ve serin. Sıcaklık gündüz saatlerinde 6 - 7 derece. Gece ise sıcaklık 1 - 2 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık 0 - 1 derece aralığında olacak. Nem oranı %70 - 80 seviyelerinde. Rüzgar hızı 30 - 35 km/saat arasında tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 08:28, gün batımı saati 18:13 olarak hesaplandı.

Önümüzdeki günlerde Balıkesir hava durumu yağmurlu ve serin koşulların devam edeceğini gösteriyor. 22 Ocak Perşembe günü sıcaklık gündüz 6 - 7 derece. Gece ise 3 - 4 derece civarında olacak. 23 Ocak Cuma günü gündüz sıcaklık 9 - 10 derece. Gece ise 4 - 5 derece arasında değişecek. 24 Ocak Cumartesi günü gündüz sıcaklık 11 - 12 derece. Gece ise 6 - 7 derece civarında olacak. Yağışlı hava koşullarının devam etmesi bekleniyor.

Bu serin ve yağmurlu günlerde dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız faydalı olacaktır. Kalın giysiler giymelisiniz. Rüzgarlı havalarda dikkatli olmalısınız. Mümkünse rüzgarın etkisini azaltacak bölgelerde bulunun. Sıcak içecekler tüketerek vücut ısınızı koruyabilirsiniz. Sağlığınızı riske atmaktan kaçınmalısınız.

