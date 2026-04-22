Balıkesir Hava Durumu! 22 Nisan Çarşamba Balıkesir hava durumu nasıl?

Balıkesir’de 22 Nisan 2026 tarihinde çarşamba günü şiddetli sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklığının 16 derece civarında olacağı bu günde açık hava etkinlikleri zorluklarla karşılaşabilir. 23 Nisan'da sıcaklık 12 dereceye düşerken, 24 Nisan’da 18 derece olarak artış gösterecek. Değişken hava koşulları planlarınızı etkileyebilir. Bu nedenle dışarıda yağmurluk veya şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır.

Balıkesir Hava Durumu! 22 Nisan Çarşamba Balıkesir hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Balıkesir'de 22 Nisan 2026 tarihi, çarşamba gününe denk geliyor. Bu günde hava durumu, şiddetli sağanak yağışlarla birlikte 16 derece civarında olacak. Açık hava etkinlikleri planlayanlar, zorluklarla karşılaşabilir.

23 Nisan Perşembe günü hava durumu biraz daha ılıman hale gelecek. Bulutların arasından güneşin arada bir görünmesi bekleniyor. Sıcaklık 12 derece civarında seyredecek. 24 Nisan Cuma günü sıcaklık artacak. Gündüz sıcaklıkları 18 dereceye ulaşacak. 25 Nisan Cumartesi günü ise kısmen güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklık yine 18 derece civarında kalacak.

Bu dönemde hava koşullarında değişkenlik olabilir. Dışarı çıkarken bir yağmurluk veya şemsiye almak faydalı olacaktır. Sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Bunun için kat kat giyinmeniz önemlidir. Gerekirse üst değiştirerek vücut ısınızı koruyabilirsiniz. Güneşli saatlerde güneş koruyucu ürünler kullanmalısınız. Bu, cildinizi korumanıza yardımcı olur. Nemli hava, alerjik reaksiyonları artırabilir. Alerjisi olanların gerekli ilaçlarını yanlarında bulundurmaları önemlidir.

Hava koşullarının değişken olması planlarınızı etkileyecektir. Bu nedenle hava durumunu düzenli olarak kontrol etmelisiniz. Esnek olmak, olası olumsuzluklardan kaçınmanıza yardımcı olacaktır.

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Balıkesir
