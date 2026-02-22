HABER

Balıkesir Hava Durumu! 22 Şubat Pazar Balıkesir hava durumu nasıl?

Balıkesir'de hava durumu bugün değişken seyrederken, gün boyunca yağmur ve çisenti bekleniyor. Gündüz sıcaklık 6 derece, gece ise 1 dereceye kadar düşecek. Rüzgar hızı 21 km/saat seviyelerine ulaşabilir. Yüksek nem oranı ile birlikte serin havaya dikkat edilmesi gerektiği vurgulanıyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar artacak. 23 Şubat'ta kısmen güneşli bir hava beklenirken, 24 Şubat'ta sıcaklık 13 dereceyi bulacak.

Balıkesir Hava Durumu! 22 Şubat Pazar Balıkesir hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün 22 Şubat 2026 Pazar. Balıkesir'de hava durumu değişken. Gün boyunca yağmur ve çisenti bekleniyor. Sıcaklık gündüz 6 derece civarında olacak. Gece saatlerinde 1 dereceye kadar düşmesi öngörülüyor. Rüzgar hızı 21 km/saat seviyelerine ulaşabilir. Nem oranı gün içinde %90'ın üzerine çıkacak.

Bu hava koşullarında sabah ve akşam saatlerinde serin havaya hazırlıklı olmak önemli. Kat kat giyinmek vücut ısısını korur. Yağışlı havalarda kaygan zeminlere dikkat edilmelidir. Sürüş esnasında hız sınırlarına uyulması gerekir.

Önümüzdeki günlerde Balıkesir'de hava durumu ılıman hale gelecek. 23 Şubat Pazartesi kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 9 derece civarına yükselecek. 24 Şubat Salı günü daha sıcak bir hava hakim olacak. Bu günde sıcaklıklar 13 dereceye kadar çıkacak. 25 Şubat Çarşamba yer yer sağanaklar görülebilir. Sıcaklıklar 9 derece civarında olacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek faydalı olacaktır. Ani sıcaklık değişimlerine hazırlıklı olunmalıdır. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde dikkatli olunmalıdır. Güncel hava tahminleri takip edilmelidir.

hava durumu Balıkesir
