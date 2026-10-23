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Balıkesir Hava Durumu! 23 Ekim Cuma Balıkesir hava durumu nasıl?

23 Ekim Cuma itibarıyla Balıkesir'de hava durumu, ortalama 20 derece civarında seyrediyor. Güne hafif serinlikle başlandığı için öğle saatlerinde sıcaklık 22 derecelere ulaşacak. Akşam saatlerinde ise 19 dereceye gerileyebilir. Önümüzdeki günlerde ise yağışlı hava bekleniyor. Balıkesir'de açık hava aktiviteleri için şemsiye bulundurmak, ani hava değişimlerine hazırlıklı olmanızı sağlayacaktır. Dışarıda keyifli bir gün geçirmek için hava durumunu takip etmek hayati öneme sahip.

Balıkesir Hava Durumu! 23 Ekim Cuma Balıkesir hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugünün havası Balıkesir'de büyük bir merak konusu. 23 Ekim Cuma 2026 tarihi itibarıyla hava durumu ortalama 20 derece civarında seyrediyor. Güne hafif bir serinlik ile başlamış durumdayız. Bu, keyifli bir gün geçireceğimizin habercisi. Özellikle sabah saatlerinde düşük sıcaklık ve biraz nem hissediliyor. İlerleyen saatlerde hava sıcaklığının yükselebileceği bekleniyor. Öğle saatlerinde sıcaklık 22 derecelere çıkabilir. Akşam saatlerine doğru ise hafif bir düşüş bekleniyor. Sıcaklık 19 derece civarına gerileyebilir.

Bugünkü hava nasıl? sorusunun cevabı gün içinde değişkenlik gösterebilir. Öğleye doğru güneşin çıkmasıyla dışarıda vakit geçirmek keyifli hale gelecek. Gün batımına yaklaşırken hafif bir serinlik hissedeceğiz. Akşam dışarıda vakit geçirmeyi planlayanlar, yanlarına hafif bir ceket almayı unutmamalı.

Önümüzdeki günlerde hava durumu yavaşça değişecek. Özellikle hafta sonu için yağışlı havanın kapıda olduğu görülüyor. Cumartesi gününden itibaren gökyüzünde yoğun bulutlar belirecek. Sıcaklık 18 ile 21 derece arasında dalgalanacak. Pazar günü gündüz sıcaklıklarının biraz daha düşmesi öngörülüyor. Güney yönünden esen rüzgarın hissedilmesi de bekleniyor.

Balıkesir’de önümüzdeki günlerde yağışlı hava nedeniyle dışarıda geçireceğiniz zamanda dikkatli olmanız önemli. Şemsiye bulundurmak, ani hava değişimlerine hazırlıklı olmanızı sağlar. Dışarıda bulduğunuz her anı değerlendirmek isterseniz hava durumunu takip ederek plan yapmanız faydalı olacaktır. Hazırlıklı olursanız açık hava aktivitelerinin keyfini çıkarabilirsiniz.

Sonuç olarak, 23 Ekim Cuma'da Balıkesir’de keyifli bir gün geçireceksiniz. Ancak önümüzdeki günlerde hava koşullarının değişebileceğini unutmamalısınız. Dışarıda geçireceğiniz vakitleri daha konforlu hale getirmek için hava durumunu takip etmeli, mevsime uygun giysiler seçmelisiniz. Bu sayede Balıkesir'deki açık hava keyfiniz artacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Balıkesir
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