Balıkesir Hava Durumu! 23 Nisan Perşembe Balıkesir hava durumu nasıl?

Balıkesir'de 23 Nisan 2026 Perşembe günü hava durumu sabah saatlerinde hafif yağmurlu. Sıcaklık 6°C civarında. Gündüz saatlerinde hava parçalı bulutlu ve sıcaklık 14°C civarında olacak. Akşam saatlerinde hava açık. Sıcaklık 13°C civarında. Gece saatlerinde hava açık kalmaya devam edecek. Gece sıcaklığı 6°C civarında olacak. Rüzgar kuzey yönünden saatte 16 km hızla esecek.

Bugün Balıkesir'deki hava durumu, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları için değişiklik gösterebilir. Sabah saatlerinde hafif yağmur, etkinliklere katılacakları hazırlıklı olmaya zorlayabilir. Gündüz hava daha uygun hale gelecek. Ancak akşam ve gece saatlerinde hava serin kalacak.

Önümüzdeki günlerde Balıkesir'de hava daha ılıman olacak. 24 Nisan Cuma günü gündüz sıcaklığı 18°C olacak. Gece sıcaklığı ise 8°C civarında seyredecek. 25 Nisan Cumartesi gününde gündüz sıcaklığı 19°C olacak. Gece sıcaklığı 6°C'ye düşecek. 26 Nisan Pazar günü gündüz sıcaklığı 21°C civarında olacak. Gece sıcaklığı tekrar 8°C olacak.

Bu dönemde hava koşulları ılıman kalacak. Sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Dışarı çıkarken yanınıza ceket almanız faydalı olacaktır. Gündüz saatlerinde güneş ışınları etkili olacak. Hava daha sıcak hissedilebilir. Bu nedenle güneş koruyucu ürünler kullanmak önemlidir. Açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu düzenli kontrol etmeleri gerekecek. Ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmak şart.