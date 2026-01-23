HABER

Balıkesir Hava Durumu! 23 Ocak Cuma Balıkesir hava durumu nasıl?

Balıkesir'de hava durumu 23 Ocak 2026 Cuma günü genel olarak bulutlu. Gün boyunca sıcaklık değerleri 9°C ile 12°C arasında değişiyor. Önümüzdeki günler için hava tahminleri değişkenlik gösteriyor. Cumartesi günü 12°C, Pazar günü ise 16°C'ye kadar yükselebilecek. Hafif yağmur bekleniyor. Dışarı çıkarken uygun kıyafet ve şemsiye bulundurmak önem taşıyor. Rüzgarlı günlerde dikkatli olunması gerekiyor.

Devrim Karadağ

Bugün 23 Ocak 2026 Cuma. Balıkesir'de hava durumu genel olarak bulutlu. Yağmur bekleniyor. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı yaklaşık 6°C. Gün boyunca sıcaklık 9°C ile 12°C arasında değişecek. Nem oranı yüksek. Rüzgar hızı ise 9 km/s ile 15 km/s arasında olacak.

Önümüzdeki günlerde Balıkesir'de hava durumu değişken. Cumartesi günü hava bulutlu ve güneşli. Sıcaklık 7°C ile 12°C arasında değişecek. Pazar günü hava daha sıcak olacak. Sıcaklıklar 10°C ile 16°C arasında seyredecek. Hafif yağmur bekleniyor. Pazartesi günü gök gürültülü sağanak yağışlar olabilir. Sıcaklıklar 9°C ile 15°C arasında olacak.

Bu dönemde hava durumu değişkenlik gösterecek. Planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız. Özellikle yağmurlu günlerde dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymek faydalı. Şemsiye bulundurmak da ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olur. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunması önemlidir. Rüzgarın etkisini azaltacak önlemler almanız gerekir.

hava durumu Balıkesir
