Balıkesir Hava Durumu! 23 Şubat Pazartesi Balıkesir hava durumu nasıl?

Balıkesir'de 23 Şubat 2026 Pazartesi günü hava durumu sabah saatlerinde serin. Gün boyunca ise ılıman koşullar bekleniyor. Sabahın erken saatlerinde sıcaklık 3°C civarına düşecek. Bu saatlerde serin bir hava hakim olacak. Gün içinde sıcaklığın 9°C ile 10°C arasında olması öngörülüyor. Hava genellikle parçalı bulutlu olacak. Yağış beklenmiyor. Rüzgar ise hafif şiddette esmesi tahmin ediliyor. Hızı 15 km/saat civarında olacak.

Bugünkü hava durumu dışarıda vakit geçirecekler için uygun görünüyor. Ancak sabah saatlerinde serin olacağı için kalın giyinmek faydalı olacaktır. İşe veya okula giderken üzerinizi iyi seçmelisiniz. Gün içinde hava ısındıkça, kat kat giyinmek yerine hafif kıyafetlere geçiş yapabilirsiniz.

Önümüzdeki günlerde de benzer hava durumu devam edecek. 24 Şubat Salı günü sıcaklıkların 4°C ile 14°C arasında olması bekleniyor. 25 Şubat Çarşamba günü sıcaklıklar 5°C ile 10°C arasında olacak. 26 Şubat Perşembe günü, hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava koşullarının değişken olabileceğini akılda tutmak önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde serin olacağı için kat kat giyinmek pratik bir çözüm olacaktır. Günün ilerleyen saatlerinde üzerinizi çıkarabilirsiniz. Rüzgar hafif esmesi öngörülse de, ani rüzgar değişimlerine karşı hazırlıklı olmakta fayda var.

