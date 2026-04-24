HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Balıkesir Hava Durumu! 24 Nisan Cuma Balıkesir hava durumu nasıl?

Balıkesir'de 24 Nisan 2026 Cuma günü hava durumu, güneşli ve ılıman bir hava ile devam edecek. Gündüz sıcaklıkları 18 derece civarında, gece ise 4 dereceye kadar düşecek. Rüzgar sabah güneybatıdan, öğle saatlerinde kuzeyden orta şiddette esecek. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri için elverişli bir ortam sunarken, nem oranı da sabah yüksek, öğle ve akşam saatlerinde daha düşük seviyelerde seyredecek. Uygun kıyafet seçimi ise önemli olacak.

Balıkesir Hava Durumu! 24 Nisan Cuma Balıkesir hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Balıkesir'de 24 Nisan 2026 Cuma günü hava durumu güneşli ve ılımandır. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı yaklaşık 18 derece civarındayken, gece sıcaklıkları 4 dereceye kadar düşmektedir. Rüzgarlar sabah saatlerinde güneybatıdan saatte 4 kilometre hızla eser. Öğleye doğru ise kuzey yönünden saatte 16 kilometre hızla esmeye devam eder. Nem oranı sabah saatlerinde %87, gündüz %46, akşam %53 ve gece %78 seviyelerinde ölçülmektedir. Bu veriler, Balıkesir'in hava durumunun sakin ve ılıman olduğunu göstermektedir.

Önümüzdeki günlerde Balıkesir hava durumu 25 Nisan Cumartesi günü için 20 derece olacaktır. 26 Nisan Pazar günü sıcaklık 21 dereceye yükselecektir. 27 Nisan Pazartesi günü ise sıcaklık 18 derece civarında seyredecektir. Bu sıcaklıklar bölgedeki mevsim normallerine uygundur. Açık hava etkinlikleri için elverişli koşullar sunar.

Bugünkü hava durumu açık hava etkinlikleri için uygundur. Dışarı çıkarken hafif bir üst giysi almanız gerekecek. Akşam saatlerinde sıcaklık düşecektir. Rüzgarlar sabah saatlerinde hafif eser. Öğleye doğru ise orta şiddetle esmesi beklenmektedir. Rüzgarın etkisini göz önünde bulundurmalısınız. Bu nedenle uygun kıyafetler seçmek faydalı olacaktır. Nem oranı gün boyunca değişiklik göstermektedir. Sabah ve gece saatlerinde daha yüksek nem seviyeleri olabilecektir. Bu durum, havayı daha nemli hissettirebilir. Hassas bünyeler için rahatsızlık verebilir. Nemli saatlerde dışarı çıkarken dikkatli olmalısınız.

Önümüzdeki günlerde hava durumu açık hava etkinlikleri için uygun koşullar sunmaya devam edecektir. Ancak hava sıcaklıklarının gündüz saatlerinde 20 derece civarında olduğu unutulmamalıdır. Gece saatlerinde sıcaklık 4 dereceye kadar düşecektir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşebileceğini göz önünde bulundurmalısınız. Uygun kıyafetler seçmek sağlığınız açısından faydalı olacaktır.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.