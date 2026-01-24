HABER

Balıkesir Hava Durumu! 24 Ocak Cumartesi Balıkesir hava durumu nasıl?

Balıkesir'de hava durumu, 25 Ocak Pazar günü alçak bulutlar ile başlayacak. Hava sıcaklıkları 6 ile 13 derece arasında değişecek. 26 Ocak'ta hafif yağmurlar beklentisi, sıcaklıkları 6 ile 14 derece arasında tutacak. Aynı zamanda nem oranı yüksek kalacak. Rüzgar hızı ise saatte 1.6 kilometre olarak ölçülecek. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken şemsiye veya su geçirmeyen mont bulundurmak öneriliyor.

Devrim Karadağ

Bugün Balıkesir'de hava durumu sabah saatlerinde yer yer sağanak yağışlarla başlayacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları 7 ile 11 derece arasında değişecek. Nem oranı %78 civarında olacak. Rüzgar hızı saatte 1.6 kilometre olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 08:22'dir. Gün batımı ise 18:18 olarak hesaplanmıştır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 25 Ocak Pazar günü alçak bulutlar ile sıcaklık 6 ile 13 derece arasında olacak. 26 Ocak Pazartesi günü hafif yağmurlu olacak ve sıcaklık 6 ile 14 derece arasında değişecek. 27 Ocak Salı günü ise hava yine hafif yağmurlu olacak. Sıcaklık bu gün 6 ile 10 derece arasında kalacak.

Bu dönemde hava sıcaklıkları 6 ile 14 derece arasında değişecek. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgar hızları hafif seviyelerde kalacak.

Bu hava koşullarında sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha da düşecek. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Su geçirmeyen ayakkabılar tercih etmek de önemlidir. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken şemsiye veya su geçirmeyen bir mont bulundurmak iyi bir fikir. Bu, ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olur. Sürekli değişen hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak sağlığınızı korumanıza katkı sağlar.

