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Balıkesir Hava Durumu! 24 Temmuz Cuma Balıkesir hava durumu nasıl?

Balıkesir'de 24 Temmuz 2026 Cuma günü hava durumu oldukça keyifli geçecek. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişirken, hava genel olarak açık kalacak. Rüzgar hızı ise 15 km/s olarak ölçülecek. Nem oranı ise %65 civarında seyrediyor. Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. Hafif yağışlı günlerde şemsiye bulundurmak, sıcak günlerde su tüketimine dikkat etmek önem taşıyor. Bu bilgilere göre, Balıkesir'deki hava koşullarına hazırlıklı olmak gerekiyor.

Balıkesir Hava Durumu! 24 Temmuz Cuma Balıkesir hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 24 Temmuz 2026 Cuma günü, Balıkesir'de hava durumu keyifli olacak. Gün boyunca sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecek. Hava genellikle açık kalacak. Rüzgar hızı 15 km/s civarında olacak. Nem oranı ise %65 civarında seyredecek. Bu nedenle, Balıkesir'deki hava "serin ve rahatlatıcı" olarak tanımlanabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 25 Temmuz Cumartesi günü sıcaklık 16 ile 22 derece arasında olacak. Hafif yağışlı bir hava bekleniyor. 26 Temmuz Pazar günü sıcaklık 15 ile 29 derece arasında değişecek. Bu gün, hava genellikle açık kalacak. 27 Temmuz Pazartesi günü, hava sıcaklıkları 17 ile 35 derece arasında olacak. O gün de hava açık olacak. Bu bilgiler, Balıkesir'deki hava durumu hakkında genel bir fikir veriyor.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ayrıca hava durumunu düzenli olarak takip etmek de gerekir. Özellikle yağışlı günlerde şemsiye almak faydalı olacaktır. Sıcak günlerde bol su içmeyi unutmayın. Güneşten korunmak için gerekli önlemleri almak gerekir. Bu şekilde, Balıkesir'de hava koşullarına hazırlıklı olabilirsiniz. Gününüzü daha konforlu geçirebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Balıkesir
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