Balıkesir Hava Durumu! 24 Temmuz Cuma Balıkesir hava durumu nasıl?

Bugün, 24 Temmuz 2026 Cuma günü, Balıkesir'de hava durumu keyifli olacak. Gün boyunca sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecek. Hava genellikle açık kalacak. Rüzgar hızı 15 km/s civarında olacak. Nem oranı ise %65 civarında seyredecek. Bu nedenle, Balıkesir'deki hava "serin ve rahatlatıcı" olarak tanımlanabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 25 Temmuz Cumartesi günü sıcaklık 16 ile 22 derece arasında olacak. Hafif yağışlı bir hava bekleniyor. 26 Temmuz Pazar günü sıcaklık 15 ile 29 derece arasında değişecek. Bu gün, hava genellikle açık kalacak. 27 Temmuz Pazartesi günü, hava sıcaklıkları 17 ile 35 derece arasında olacak. O gün de hava açık olacak. Bu bilgiler, Balıkesir'deki hava durumu hakkında genel bir fikir veriyor.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ayrıca hava durumunu düzenli olarak takip etmek de gerekir. Özellikle yağışlı günlerde şemsiye almak faydalı olacaktır. Sıcak günlerde bol su içmeyi unutmayın. Güneşten korunmak için gerekli önlemleri almak gerekir. Bu şekilde, Balıkesir'de hava koşullarına hazırlıklı olabilirsiniz. Gününüzü daha konforlu geçirebilirsiniz.