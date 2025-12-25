Balıkesir Hava Durumu! 25 Aralık Perşembe Balıkesir hava durumu nasıl?

Bugün, 25 Aralık 2025 Perşembe günü, Balıkesir'de hava durumu bulutlu ve yağışlı olacak. Gündüz sıcaklıkları 10 - 13 derece arasında seyredecek. Akşam saatlerinde ise sıcaklıklar 8 - 11 dereceye düşecek. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgarın hızı 14 - 23 kilometre/saat arasında değişecek. Bu koşullarda hava durumu serin ve yağışlı kalacak.

26 Aralık Cuma günü gündüz sıcaklıkları 7 - 10 derece olacak. Gece sıcaklıkları ise 0 - 4 derece arasında seyredecek. 27 Aralık Cumartesi günü gündüz sıcaklıkları 4 - 7 derece civarında olacak. Gece sıcaklıkları -4 - 2 derece arasında değişecek. 28 Aralık Pazar günü gündüz sıcaklıkları 5 - 7 derece olacak. Gece sıcaklıkları -3 - 2 derece arasında kalacak. Bu günlerde hava durumu soğuk ve yağışlı devam edecek.

Balıkesir'de yaşayanların ve ziyaretçilerin hazırlıklı olmaları önemlidir. Dışarı çıkarken su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar giymek faydalı olacaktır. Soğuk havaya karşı kat kat giyinmek önerilir. Sıcak içecekler tüketmek de vücut ısısını korumaya yardımcı olur. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalı. Rüzgarın etkisini azaltacak bölgelerde vakit geçirilmelidir. Bu önlemler, hava koşullarına daha iyi adapte olmanıza yardımcı olacaktır.