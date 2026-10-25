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Balıkesir Hava Durumu! 25 Ekim Pazar Balıkesir hava durumu nasıl?

Balıkesir'de 25 Ekim 2026 tarihi için hava durumu değişkenlik gösterecek. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecek. Sabah serinliğinin ardından öğle saatlerinde hafif yağış bekleniyor. Dışarı çıkarken şemsiye ve kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Değişken hava koşulları tarım arazilerini etkileyebilir. Çiftçilerin sulama düzenlemelerini gözden geçirmesi önem taşımaktadır. Akşam dışarıda kalmayı planlayanlara hafif mont önerilmektedir.

Balıkesir Hava Durumu! 25 Ekim Pazar Balıkesir hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Balıkesir'de 25 Ekim Pazar 2026 tarihi için hava durumu dikkat çekici. Serin bir hava hakim olacak. Sıcaklık 19 - 22 derece arasında değişecek. Sabah saatlerinde hafif serin bir esinti hissedilecek. Öğle saatlerine doğru hava daha ılıman hale gelecek. Dışarı çıkarken kat kat giyinmekte fayda var.

Bu gün, Balıkesir'de yerel olarak hafif yağışlı geçeceği belirtilmiş. Özellikle öğle saatlerinde yağışların etkisini göstermesi olası. Bu nedenle şemsiyenizi almanız iyi bir fikir olacaktır. Havaya bakarsak, değişken bir gün geçireceksiniz. Bahar ve kış karışımı bir hava gözlemlenecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. Bir miktar sıcaklık düşüşü bekleniyor. Hafta ortasına kadar sıcaklık 18 derece civarına gerileyecek. İlerleyen günlerde sabah serinliği daha belirgin hale gelecek. Gün içinde daha sıcak tutan kıyafetler giymek iyi bir tercih olacak. Bu şekilde değişken hava koşullarında rahat edeceksiniz. Akşam dışarıda kalmayı planlıyorsanız hafif bir mont almanızda fayda var.

Hava durumunun değişkenliği, tarım arazilerini etkileyebilir. Yağışlar, tarım ürünlerinde hastalık riskini artırabilir. Çiftçilerin sulama düzenlemelerini gözden geçirmeleri yararlı olacaktır. Hava sıcaklıklarında dalgalanmalar yaşanabilir. Doğal gaz gibi ısınma yöntemlerinin gözden geçirilmesi önemli.

Balıkesir'de beklenen hava durumu, hafif serin ama ılımlı bir gün sunuyor. Dışarı çıkarken küçük önlemler almak keyfinizi artıracaktır. Hava değişimlerine hazırlıklı olmak hayatınızı kolaylaştırır. Doğanın detayları keyifli anların bir parçası olabilir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Balıkesir
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