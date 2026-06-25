Balıkesir Hava Durumu! 25 Haziran Perşembe Balıkesir hava durumu nasıl?

Balıkesir'de, 25 Haziran 2026 Perşembe günü, hava sıcaklıkları 16 ile 32 derece arasında değişecek. Gün boyunca hava genellikle açık kalacak. Rüzgar kuzeydoğudan saatte yaklaşık 8 km hızla esecek. Nem oranı ise %36 civarında olacak.

Balıkesir, yaz aylarında sıcaklıkların yüksek seyrettiği bir bölgedir. Bugün, sıcaklıkların 32 dereceye kadar çıkması, yazın tipik bir gününü yansıtıyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 26 Haziran Cuma günü, sıcaklıklar 17 ile 33 derece arasında değişecek. 27 Haziran Cumartesi günü de sıcaklıklar 17 ile 33 derece arasında seyredecek. Bu durum, Balıkesir'de sıcak ve güneşli günlerin devam edeceğini gösteriyor.

Bu sıcak hava koşullarında, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek dikkat çekmelidir. Bol su içmek ve hafif kıyafetler tercih etmek, güneşin etkilerinden koruyacaktır. Rüzgarın kuzeydoğudan esmesi, deniz kenarlarında hafif bir serinlik hissi yaratabilir.

Balıkesir'de bugünkü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Dışarıda vakit geçireceklerin uygun önlemleri alarak keyifli bir gün geçirmeleri önerilir.