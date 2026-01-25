Balıkesir Hava Durumu! 25 Ocak Pazar Balıkesir hava durumu nasıl?

25 Ocak 2026 Pazar günü Balıkesir'de hava durumu kapalı ve bulutlu olacak. Gün boyunca hava sıcaklığı 16 - 17 derece civarında seyredecek. Nem oranı yüksek kalacak. Rüzgar hızı ise 4 - 5 km/saat civarında olacak. Gün doğumu saati 08:24, gün batımı saati 18:22 olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde Balıkesir'de hava durumu değişkenlik gösterecek. 26 Ocak Pazartesi günü hava sıcaklığı 14 - 15 derece civarında olacak. Hafif yağmur bekleniyor. 27 Ocak Salı günü ise sıcaklık 13 - 14 derece arasında olacak. Hafif yağmur devam edecek. 28 Ocak Çarşamba günü sıcaklık 14 - 15 derece civarında olacak. Kısmen güneşli bir gün yaşanacak.

Bu dönemde yağmurlu günlerde dışarı çıkarken şemsiye almanız faydalı olur. Su geçirmez giysiler de tercih edilebilir. Nem oranı yüksek olduğu için hassas bünyeler için dikkatli olunması önemlidir. Solunum yolu rahatsızlıklarına karşı önlemler alınmalıdır. Rüzgar hızı düşük olduğu günlerde açık hava etkinlikleri için uygun koşullar oluşacaktır.