Balıkesir Hava Durumu! 25 Şubat Çarşamba Balıkesir hava durumu nasıl?

Balıkesir'de 25 Şubat 2026 tarihinde kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklık 10-12 derece arasında değişirken, gece 0-2 dereceye düşmesi öngörülüyor. Rüzgar güneybatıdan esecek ve saatte 20-30 kilometre hızında olacak. Yüksek nem oranı ise %70-80 seviyelerinde seyredecek. 26 ve 27 Şubat'ta sıcaklık düşecek, soğuk ve nemli hava için uygun giyinmek önemli hale gelecek. Dışarıda konforlu kalmak için su geçirmez, rüzgar geçirmeyen kıyafetler tercih edilmeli.

Seray Yalçın

Balıkesir'de 25 Şubat 2026 Çarşamba günü hava durumu kısmen güneşli. Sıcaklık 10 derece civarında olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 10 - 12 derece arasında değişecek. Gece ise sıcaklık 0 - 2 derece civarına düşmesi bekleniyor. Rüzgar güneybatıdan esecek. Hızı saatte 20 - 30 kilometre olacak. Nem oranı %70 - 80 civarında seyredecek.

26 Şubat Perşembe günü hava durumu daha soğuk olacak. Sıcaklık 6 - 8 derece arasında bekleniyor. 27 Şubat Cuma günü ise hava kısmen güneşli olacak. Yine sıcaklık 6 - 8 derece civarında seyredecek. Bu dönemde sıcaklık düşecek. Nem oranı yüksek olacağı için hissedilen sıcaklık daha da düşük olabilir.

Bu süreçte uygun giyinmek önemli. Özellikle soğuk ve nemli havalarda vücut ısısını korumaya yardımcı olur. Dışarı çıkarken su geçirmez giysiler giymek iyi bir tercih. Aksi takdirde yağışlı günler zorlayıcı olabilir. Rüzgar geçirmeyen giysiler de faydalı. Bu, rüzgarın etkisini azaltır ve daha sıcak hissetmenizi sağlar. Hava koşullarına uygun giyinmek, Balıkesir'deki günlerinizi daha konforlu hale getirir.

