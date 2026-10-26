Balıkesir Hava Durumu! 26 Ekim Pazartesi Balıkesir hava durumu nasıl?

Bugün, 26 Ekim 2026 tarihi itibarıyla Balıkesir'de hava durumu yumuşak. Şehrin atmosferinde güneşli ve açık bir hava hakim. Ancak ara ara hafif bulutlanmalar yaşanıyor. Bu bulutlar, günün ilerleyen saatlerinde sıcaklığı düşürüyor. Hava sıcaklıkları 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Bu, dışarıda vakit geçirmek isteyenler için uygun bir ortam sunuyor.

Hava durumunu merak edenler için sabah saatlerinde dışarı çıkmak rahat. Yürüyüş yapabilir veya açık alanlarda aktivitelerde bulunabilirsiniz. Özellikle güneşli saatler, vitamin D almak için harika bir fırsat sunuyor. Ancak günün ilerleyen saatlerinde sıcaklıklar düşebilir. Akşam saatlerinde bir ceket veya hafif bir üst giysi almak faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu, Balıkesir'de değişkenlik gösterecek. Hafta ortasına yaklaşıldıkça sıcaklıklar kısmen düşecek. Hava sıcaklıkları 17 - 19 derece arasında seyredecek. Bazı günlerde hafif yağış olasılığı da bulunmakta. Bu nedenle, açık hava etkinliklerinizi planlarken hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız.

Balıkesir halkının hafta boyunca değişken hava koşullarına adapte olması önemli. Dışarı çıkarken aniden değişen hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak akıllıca. Yanınıza bir şemsiye almak iyi bir seçim olabilir. Kıyafetlerinizi katmanlı giymek, sıcaklık değişimlerine uyum sağlamanızı kolaylaştırır. Açık hava etkinliklerinde, güneşin yoğun olduğu saatlerde zararlı UV ışınlarından korunmak için güneş koruyucu kullanmanız önerilir.

Balıkesir hava durumu, gün boyunca keyifli saatler geçirmenizi sağlıyor. Ancak önümüzdeki günler için daha dikkatli olmanız gerekiyor. Doğanın tadını çıkarırken, hava durumunu göz önünde bulundurarak planlarınızı yapmayı ihmal etmeyin.