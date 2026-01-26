Balıkesir Hava Durumu! 26 Ocak Pazartesi Balıkesir hava durumu nasıl?

Balıkesir'de hava durumu, 26 Ocak 2026 Pazartesi günü hafif yağmurlu. Sıcaklık 15 derece civarında olacak. Gün boyunca sıcaklık 7 ile 15 derece arasında değişecek. Nem oranı %87 seviyelerinde. Rüzgar hızı 5.2 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 08:24, gün batımı saati 18:23 olarak biliniyor.

27 Ocak Salı günü hava durumunda hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklık 9 derece civarında olacak. 28 Ocak Çarşamba günü çoğunlukla güneşli bir hava olacak. Sıcaklık 12 derece civarında seyredecek.

Yağışlı günlerde dışarı çıkarken dikkatli olunmalıdır. Su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar tercih edilmelidir. Rüzgar geçirmeyen giysiler giymek, rüzgarın etkisini azaltır. Sıcaklıklerin 15 derece civarında olduğu günlerde kat kat giyinmek önemlidir. Bu, vücut ısısını korumaya yardımcı olur. Hava koşullarına uygun giyinerek, Balıkesir'de günlerinizi daha konforlu hale getirebilirsiniz.