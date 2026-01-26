HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Balıkesir Hava Durumu! 26 Ocak Pazartesi Balıkesir hava durumu nasıl?

Balıkesir'de hava durumu 26 Ocak 2026'da hafif yağmurlu geçecek. Gün boyunca sıcaklık 7 ile 15 derece arasında değişecek. Nem oranı %87, rüzgar hızı ise 5.2 km/saat olarak ölçülüyor. 27 Ocak'ta da hafif yağmur bekleniyor. 28 Ocak'ta ise güneşli bir hava hakim olacak. Dışarı çıkarken su geçirmez giysiler tercih etmek, hava koşullarına uygun giyinmek önem taşır. Bu sayede daha konforlu günler geçirilebilir.

Balıkesir Hava Durumu! 26 Ocak Pazartesi Balıkesir hava durumu nasıl?
Taner Şahin

Balıkesir'de hava durumu, 26 Ocak 2026 Pazartesi günü hafif yağmurlu. Sıcaklık 15 derece civarında olacak. Gün boyunca sıcaklık 7 ile 15 derece arasında değişecek. Nem oranı %87 seviyelerinde. Rüzgar hızı 5.2 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 08:24, gün batımı saati 18:23 olarak biliniyor.

27 Ocak Salı günü hava durumunda hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklık 9 derece civarında olacak. 28 Ocak Çarşamba günü çoğunlukla güneşli bir hava olacak. Sıcaklık 12 derece civarında seyredecek.

Yağışlı günlerde dışarı çıkarken dikkatli olunmalıdır. Su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar tercih edilmelidir. Rüzgar geçirmeyen giysiler giymek, rüzgarın etkisini azaltır. Sıcaklıklerin 15 derece civarında olduğu günlerde kat kat giyinmek önemlidir. Bu, vücut ısısını korumaya yardımcı olur. Hava koşullarına uygun giyinerek, Balıkesir'de günlerinizi daha konforlu hale getirebilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Değeri 7.7 milyar, satış fiyatı 160 milyon TL! Vurguncular neler yapmış nelerDeğeri 7.7 milyar, satış fiyatı 160 milyon TL! Vurguncular neler yapmış neler
DEM Partililerin örgü akımına katılan hemşire gözaltına alındıDEM Partililerin örgü akımına katılan hemşire gözaltına alındı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Balıkesir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Parkta korku dolu anlar! Ölü ve yaralılar var

Parkta korku dolu anlar! Ölü ve yaralılar var

İtalya o ülkeyle ipleri kopardı! Meloni çileden çıktı: "Ağır bir hakaret"

İtalya o ülkeyle ipleri kopardı! Meloni çileden çıktı: "Ağır bir hakaret"

Serdar Ali Çelikler; "Fenerbahçe'de Sadettin Saran Mayıs'ta bırakacak"

Serdar Ali Çelikler; "Fenerbahçe'de Sadettin Saran Mayıs'ta bırakacak"

Uzak Şehir'den apar topar ayrılmıştı! Fenomen diziye girdi

Uzak Şehir'den apar topar ayrılmıştı! Fenomen diziye girdi

Altın fiyatı yıl sonunda kaç TL olur? Uzman isim yanıtladı

Altın fiyatı yıl sonunda kaç TL olur? Uzman isim yanıtladı

Ezber bozdu! Ebubekir Şahin CEO olduktan sonra kızının istifasını istedi... Sosyal medya bunu konuşuyor

Ezber bozdu! Ebubekir Şahin CEO olduktan sonra kızının istifasını istedi... Sosyal medya bunu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.