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Balıkesir Hava Durumu! 26 Temmuz Pazar Balıkesir hava durumu nasıl?

26 Temmuz 2026'da Balıkesir'de hava durumu güneşli ve açık. Gündüz sıcaklık 30 dereceye ulaşacakken, gece 13-14 dereceye düşecek. Önümüzdeki günlerde de sıcaklık 36 dereceye kadar yükselecek. Bu yüksek sıcaklıklar, dışarıda zaman geçirenler için risk taşıyor. Güneşin etkilerini azaltmak için bol su içmek, hafif kıyafetler giymek ve güneş koruyucu kullanmak önemli. Özellikle çocuklar ve yaşlılar için dikkatli olunmalı.

Balıkesir Hava Durumu! 26 Temmuz Pazar Balıkesir hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 26 Temmuz 2026 Pazar günü, Balıkesir'de hava durumu keyifli. Gündüz hava sıcaklığı 30 dereceye ulaşacak. Gece ise sıcaklık 13-14 dereceye düşecek. Hava genelde açık ve güneşli olacak. Bu, dışarıda vakit geçirmek isteyenler için ideal bir gün sunuyor.

Önümüzdeki günlerde Balıkesir'de hava durumu benzer şekilde sıcak ve güneşli geçecek. 27 Temmuz Pazartesi günü hava sıcaklığı 36 dereceye yükselecek. 28 Temmuz Salı günü ise sıcaklık 35 derece civarında kalacak. Bu yüksek sıcaklıklar, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenler için risk oluşturuyor.

Bu sıcak günlerde, güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda olmaktan kaçınmalısınız. Bol su içmek ve hafif kıyafetler giymek faydalı olacaktır. Güneş koruyucu kullanarak cilt sağlığınızı korumayı unutmayın. Sıcak havalarda, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların dikkatli olması gereklidir.

Balıkesir'de bugünkü hava durumu ve önümüzdeki günlerin tahmini açık ve güneşli. Yüksek sıcaklıkların etkisini en aza indirmek için gerekli önlemleri almanız önemlidir. Sağlıklı ve keyifli bir gün geçirmek için dikkatli olmalısınız.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Balıkesir
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