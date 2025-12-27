Balıkesir Hava Durumu! 27 Aralık Cumartesi Balıkesir hava durumu nasıl?

Balıkesir'de 27 Aralık 2025 Cumartesi günü hava durumu, soğuk ve bulutlu olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 2-4 derece aralığında seyredecek. Akşam ve gece saatlerinde sıcaklık ise 1-3 derece arasında olacak. Rüzgar kuzey yönünden orta şiddette esmesi bekleniyor. Nem oranı gün boyunca %70-90 arasında değişecek.

Önümüzdeki günlerde Balıkesir'de hava durumu değişecek. 28 Aralık Pazar günü yer yer sağanaklar etkili olacak. 29 Aralık Pazartesi günü ise güneş ışığı baskın hale gelecek. Gündüz sıcaklıklar 5-10 derece arasında olacak. Gece saatlerinde ise sıcaklık -3 ile 0 derece arasında değişecek. Rüzgarın kuzey ve güney yönlerinden orta şiddette esmesi öngörülüyor.

Bu dönemde Balıkesir'de hava durumu soğuk ve değişken yapıda olacak. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşeceği tahmin ediliyor. Kat kat giyinmek, rüzgardan korunmak faydalı olacaktır. Yağışlı günlerde su birikintilerinden uzak durmak önem taşıyor. Araç kullanırken dikkatli olmak da göz önünde bulundurulması gereken bir durum. Gün boyunca hava koşullarını takip etmek, planlarınızı buna göre yapmanıza yardımcı olacaktır.