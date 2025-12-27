HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Balıkesir Hava Durumu! 27 Aralık Cumartesi Balıkesir hava durumu nasıl?

Balıkesir'de 27 Aralık 2025 tarihi soğuk ve bulutlu bir hava ile karşılanacak. Gündüz sıcaklıkları 2-4 derece arasında seyrederken, akşam 1-3 dereceye düşmesi bekleniyor. Rüzgar kuzey yönünden orta şiddette esecek. 28 Aralık'ta yer yer sağanaklar etkili olacak ve 29 Aralık'ta güneş ışığı baskın hale gelecek. Sıcaklıklar 5-10 derece arasında değişecek. Değişken hava koşullarına karşı hazırlıklı olunması öneriliyor.

Balıkesir Hava Durumu! 27 Aralık Cumartesi Balıkesir hava durumu nasıl?
Devrim Karadağ

Balıkesir'de 27 Aralık 2025 Cumartesi günü hava durumu, soğuk ve bulutlu olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 2-4 derece aralığında seyredecek. Akşam ve gece saatlerinde sıcaklık ise 1-3 derece arasında olacak. Rüzgar kuzey yönünden orta şiddette esmesi bekleniyor. Nem oranı gün boyunca %70-90 arasında değişecek.

Önümüzdeki günlerde Balıkesir'de hava durumu değişecek. 28 Aralık Pazar günü yer yer sağanaklar etkili olacak. 29 Aralık Pazartesi günü ise güneş ışığı baskın hale gelecek. Gündüz sıcaklıklar 5-10 derece arasında olacak. Gece saatlerinde ise sıcaklık -3 ile 0 derece arasında değişecek. Rüzgarın kuzey ve güney yönlerinden orta şiddette esmesi öngörülüyor.

Bu dönemde Balıkesir'de hava durumu soğuk ve değişken yapıda olacak. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşeceği tahmin ediliyor. Kat kat giyinmek, rüzgardan korunmak faydalı olacaktır. Yağışlı günlerde su birikintilerinden uzak durmak önem taşıyor. Araç kullanırken dikkatli olmak da göz önünde bulundurulması gereken bir durum. Gün boyunca hava koşullarını takip etmek, planlarınızı buna göre yapmanıza yardımcı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Özgür Özel, Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? “Uzak bir ihtimal değil”Özgür Özel, Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? “Uzak bir ihtimal değil”
Operasyon an meselesi! Suriye ordusunun hazırlıkları bittiOperasyon an meselesi! Suriye ordusunun hazırlıkları bitti

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Balıkesir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İsrail resmen duyurdu! Somaliland'ı tanıyan ilk ülke oldular

İsrail resmen duyurdu! Somaliland'ı tanıyan ilk ülke oldular

Tahliye hareketliliğinde Adnan Oktar detayı dikkat çekti

Tahliye hareketliliğinde Adnan Oktar detayı dikkat çekti

Ali Koç'tan Sadettin Saran'a ziyaret

Ali Koç'tan Sadettin Saran'a ziyaret

Karaciğer nakli onaylanmamıştı! Geniş Aile’nin Cevahir’i Ufuk Özkan'ın son hali ortaya çıktı

Karaciğer nakli onaylanmamıştı! Geniş Aile’nin Cevahir’i Ufuk Özkan'ın son hali ortaya çıktı

İslam Memiş altın için tarih verdi 'Yavaş yavaş vedalaşması lazım'

İslam Memiş altın için tarih verdi 'Yavaş yavaş vedalaşması lazım'

Babasıyla tartışıp başladı 'Memur olsaydım bu kadar kazanamazdım'

Babasıyla tartışıp başladı 'Memur olsaydım bu kadar kazanamazdım'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.