Balıkesir Hava Durumu! 28 Ağustos Cuma Balıkesir hava durumu nasıl?

28 Ağustos Cuma 2026 tarihinde Balıkesir’de hava durumu güneşli bir gün olarak öne çıkıyor. Sıcaklık, deniz etkisiyle 20 derece civarında. Rüzgar hafif bir esinti olarak güneşli havayı keyifli hale getiriyor. Bu güzel hava, Balıkesir’in doğal güzelliklerini ziyaret için ideal. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için harika bir fırsat.

Balıkesir hava durumu oldukça elverişli. Önümüzdeki günlerde de benzer koşullar bekleniyor. Hafta sonuna doğru sıcaklıkların 19 - 22 derece arasında değişmesi tahmin ediliyor. Bu, outdoor aktiviteler için cazip bir ortam sunuyor. Akşam saatlerinde hafif bir serinlik hissedilebilir. Gece dışarıda vakit geçireceklerin bu durumu göz önünde bulundurması faydalı.

Hava durumuna bağlı olarak yapacağınız etkinliklerde alabileceğiniz önlemler var. Doğa yürüyüşü veya piknik planlıyorsanız, yanınıza bol su almak iyi bir fikir. Güneş kremi sürmek ve şapka takmak da önemlidir. Özellikle öğle saatlerinde güneşin etkisiyle sıcaklık artabilir. Rüzgar hafif ama korunmasız kalmamak için uygun giysiler tercih etmek gerekir. Akşamüstü serinliği için hafif bir üst almanız faydalı olacaktır.

Balıkesir’de yaşam, yaz aylarında doğanın sunduğu güzelliklerle dolu. Önümüzdeki günlerde hava durumu genel olarak bu keyfi sürdürecek. Kısacası, bugün ve önümüzdeki günlerde açık havada güzel zaman geçirme fırsatları sunuluyor. Balıkesir'de havanın tadını çıkarmak için dışarı çıkmanın en uygun zamanları geldi.