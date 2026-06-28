Balıkesir Hava Durumu! 28 Haziran Pazar Balıkesir hava durumu nasıl?

Bugün, 28 Haziran 2026 Pazar günü, Balıkesir'de hava durumu güzel. Gün boyunca açık ve güneşli bir hava var. Sıcaklıklar gündüz 30-32 derece arasında, gece ise 20-22 derecede olacak. Rüzgar hafif esiyor. Kuzeydoğu yönünden geliyor. Nem oranı %30-35 civarında bulunacak. Yağış beklenmiyor. Gün boyunca kuru bir hava hakim olacak.

Balıkesir hava durumu açısından elverişli bir gün sunuyor. Bugün açık ve güneşli bir gün geçireceksiniz. Önümüzdeki günlerde de hava durumu benzer şekilde devam edecek. 29 Haziran Pazartesi günü hava sıcaklıkları 32-34 derece arasında olacak. 30 Haziran Salı günü ise sıcaklık 34-36 dereceye yükselebilir. Bu sıcaklıklar özellikle öğle saatlerinde bunaltıcı olabilir.

Bu sıcak günlerde, güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde dışarıda uzun süre kalmamaya dikkat edin. Dışarı çıkarken şapka ve güneş gözlüğü kullanın. Bol su içerek vücudunuzu susuz bırakmayın. Güneş kremi kullanarak cildinizi korumayı unutmayın. Evde kaldığınızda perdeleri kapalı tutarak iç mekanın serin kalmasını sağlayın. Bu önlemler sıcak havalarda daha rahat etmenize yardımcı olacak.

Balıkesir'de bugünkü hava durumu açık ve güneşli. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları devam edecek. Sıcak havalarda alacağınız basit önlemlerle daha konforlu bir gün geçirebilirsiniz.