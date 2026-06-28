HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Balıkesir Hava Durumu! 28 Haziran Pazar Balıkesir hava durumu nasıl?

Balıkesir'de hava durumu bugün açık ve güneşli, sıcaklık 30-32 derece arasında değişiyor. Hafif rüzgar, kuzeydoğu yönünden esiyor. Nem oranı %30-35 düzeyinde ve yağış beklenmiyor. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları sürecek. 29 Haziran'da sıcaklık 32-34 derece, 30 Haziran'da ise 34-36 dereceye yükselebilir. Güneş ışınlarına karşı dikkatli olunmalı, bol su tüketimi ve güneş koruyucu kullanımı öneriliyor.

Balıkesir Hava Durumu! 28 Haziran Pazar Balıkesir hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 28 Haziran 2026 Pazar günü, Balıkesir'de hava durumu güzel. Gün boyunca açık ve güneşli bir hava var. Sıcaklıklar gündüz 30-32 derece arasında, gece ise 20-22 derecede olacak. Rüzgar hafif esiyor. Kuzeydoğu yönünden geliyor. Nem oranı %30-35 civarında bulunacak. Yağış beklenmiyor. Gün boyunca kuru bir hava hakim olacak.

Balıkesir hava durumu açısından elverişli bir gün sunuyor. Bugün açık ve güneşli bir gün geçireceksiniz. Önümüzdeki günlerde de hava durumu benzer şekilde devam edecek. 29 Haziran Pazartesi günü hava sıcaklıkları 32-34 derece arasında olacak. 30 Haziran Salı günü ise sıcaklık 34-36 dereceye yükselebilir. Bu sıcaklıklar özellikle öğle saatlerinde bunaltıcı olabilir.

Bu sıcak günlerde, güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde dışarıda uzun süre kalmamaya dikkat edin. Dışarı çıkarken şapka ve güneş gözlüğü kullanın. Bol su içerek vücudunuzu susuz bırakmayın. Güneş kremi kullanarak cildinizi korumayı unutmayın. Evde kaldığınızda perdeleri kapalı tutarak iç mekanın serin kalmasını sağlayın. Bu önlemler sıcak havalarda daha rahat etmenize yardımcı olacak.

Balıkesir'de bugünkü hava durumu açık ve güneşli. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları devam edecek. Sıcak havalarda alacağınız basit önlemlerle daha konforlu bir gün geçirebilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kılıçdaroğlu'ndan 'Özel' hamlesi! Görevden aldı, yerine o ismi atadıKılıçdaroğlu'ndan 'Özel' hamlesi! Görevden aldı, yerine o ismi atadı
Orta Doğu yine karıştı! İran'dan misilleme saldırısı geldiOrta Doğu yine karıştı! İran'dan misilleme saldırısı geldi

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Balıkesir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Tıp öğrencisinin sır ölümü! Yurt odasında cansız bedeni bulundu

Tıp öğrencisinin sır ölümü! Yurt odasında cansız bedeni bulundu

ABD ordusu duyurdu: "İran'daki hedeflere saldırdık"

ABD ordusu duyurdu: "İran'daki hedeflere saldırdık"

Harry Kane rekorun yeni sahibi! Dünya Kupası'nda tarih yazdı

Harry Kane rekorun yeni sahibi! Dünya Kupası'nda tarih yazdı

Son pozlarıyla yaktı geçti! Bir bakan bir daha baktı

Son pozlarıyla yaktı geçti! Bir bakan bir daha baktı

Araç sahipleri dikkat! Düzenleme tamamlandı: Serbest hale geldi

Araç sahipleri dikkat! Düzenleme tamamlandı: Serbest hale geldi

Ticaret Bakanlığı duyurdu: 1 Ağustos'ta devreye girecek!

Ticaret Bakanlığı duyurdu: 1 Ağustos'ta devreye girecek!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.