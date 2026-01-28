Balıkesir Hava Durumu! 28 Ocak Çarşamba Balıkesir hava durumu nasıl?

28 Ocak 2026 Çarşamba gününde Balıkesir'de hava durumu genel olarak hafif yağmurlu ve serin olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık 9 - 10 derece civarında. Hissedilen sıcaklık ise 6 - 7 derece arasında değişecek. Gündüz sıcaklık 14 - 15 dereceye yükselebilir. Akşam saatlerinde sıcaklık 12 - 13 dereceye düşecek. Nem oranı %80 - %90 arasında kalacak. Rüzgar hızı ise 10 - 20 km/saat civarında olacak.

Balıkesir'deki hava durumu hafif yağmurlu ve serin koşullar sunuyor. Dışarı çıkarken bir şemsiye veya su geçirmez mont almanız faydalı olacaktır. Serin havaya karşı hazırlıklı olmak için kat kat giyinmek önemli. Sıcak tutacak giysiler tercih edin.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 29 Ocak 2026 Perşembe günü zaman zaman yağmur bekleniyor. Daha yoğun yağışların da görülmesi mümkün. 30 Ocak 2026 Cuma günü kısa süreli sağanaklar olabilir. 31 Ocak 2026 Cumartesi günü daha yoğun yağışlar bekleniyor. Hava koşullarına uygun hazırlık yapmak önemlidir.

28 Ocak 2026 Çarşamba günü Balıkesir'de hafif yağmurlu ve serin bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde yağışların artması ve sıcaklıkların düşmesi bekleniyor. Bu nedenle hava koşullarına uygun hazırlık yapmanız önemlidir. Planlarınızı bu doğrultuda düzenlemeniz gerekir.