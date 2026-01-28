HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Balıkesir Hava Durumu! 28 Ocak Çarşamba Balıkesir hava durumu nasıl?

Balıkesir'de 28 Ocak 2026 tarihinde hava durumu hafif yağmurlu ve serin olacak. Sabah 9-10 derece sıcaklık hissedilecek. Gündüz sıcaklık 14-15 dereceye yükselebilirken, akşam 12-13 dereceye düşecek. Nem oranı %80-90 arasında kalacak. Önümüzdeki günlerde yağışların artması bekleniyor. Dışarı çıkacakların şemsiye ve su geçirmez mont alması yararlı olacaktır. Serin havaya karşı kat kat giyinmek de önemli.

Balıkesir Hava Durumu! 28 Ocak Çarşamba Balıkesir hava durumu nasıl?
Taner Şahin

28 Ocak 2026 Çarşamba gününde Balıkesir'de hava durumu genel olarak hafif yağmurlu ve serin olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık 9 - 10 derece civarında. Hissedilen sıcaklık ise 6 - 7 derece arasında değişecek. Gündüz sıcaklık 14 - 15 dereceye yükselebilir. Akşam saatlerinde sıcaklık 12 - 13 dereceye düşecek. Nem oranı %80 - %90 arasında kalacak. Rüzgar hızı ise 10 - 20 km/saat civarında olacak.

Balıkesir'deki hava durumu hafif yağmurlu ve serin koşullar sunuyor. Dışarı çıkarken bir şemsiye veya su geçirmez mont almanız faydalı olacaktır. Serin havaya karşı hazırlıklı olmak için kat kat giyinmek önemli. Sıcak tutacak giysiler tercih edin.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 29 Ocak 2026 Perşembe günü zaman zaman yağmur bekleniyor. Daha yoğun yağışların da görülmesi mümkün. 30 Ocak 2026 Cuma günü kısa süreli sağanaklar olabilir. 31 Ocak 2026 Cumartesi günü daha yoğun yağışlar bekleniyor. Hava koşullarına uygun hazırlık yapmak önemlidir.

Balıkesir'de dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye veya su geçirmez mont almanız faydalı olacaktır. Ayrıca, serin havaya karşı hazırlıklı olmak için kat kat giyinmek iyi bir tercih. Sıcak tutacak giysilerle dışarı çıkmanızda yarar var.

28 Ocak 2026 Çarşamba günü Balıkesir'de hafif yağmurlu ve serin bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde yağışların artması ve sıcaklıkların düşmesi bekleniyor. Bu nedenle hava koşullarına uygun hazırlık yapmanız önemlidir. Planlarınızı bu doğrultuda düzenlemeniz gerekir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Jandarma otoyol kenarındaki kemiklerin izini sürdüJandarma otoyol kenarındaki kemiklerin izini sürdü
Terör örgütü ateşkes dinlemiyor! Suriye'de siviller öldü: 50 binden fazla kişi mahsur kaldıTerör örgütü ateşkes dinlemiyor! Suriye'de siviller öldü: 50 binden fazla kişi mahsur kaldı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Balıkesir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gerilim tırmanıyor! ABD'den Orta Doğu'da kritik hamle

Gerilim tırmanıyor! ABD'den Orta Doğu'da kritik hamle

Suudi Arabistan'da kritik toplantı! Prens Selman'dan 'Türkiye' talimatı

Suudi Arabistan'da kritik toplantı! Prens Selman'dan 'Türkiye' talimatı

Beşiktaş'tan Tammy Abraham açıklaması

Beşiktaş'tan Tammy Abraham açıklaması

"Eşcinsel değilim" demişti! Son haline yorum yağdı

"Eşcinsel değilim" demişti! Son haline yorum yağdı

‘Can yakabilir’ Kısa sürede zengin olma hayali olanlar dikkat!

‘Can yakabilir’ Kısa sürede zengin olma hayali olanlar dikkat!

Dolar tarihin en yüksek seviyesine çıktı, gıda enflasyonu yüzde 89

Dolar tarihin en yüksek seviyesine çıktı, gıda enflasyonu yüzde 89

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.