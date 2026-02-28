HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Balıkesir Hava Durumu! 28 Şubat Cumartesi Balıkesir hava durumu nasıl?

Balıkesir'de 28 Şubat 2026 Cumartesi günü soğuk hava koşulları etkili olacak. Hava sıcaklıkları 1 ile 6 derece arasında değişirken, alçak bulutlar gökyüzünü kaplayacak. Önümüzdeki günler ise ılıman bir geçiş süreci sunacak. 1 Mart Pazar günü sıcaklık 0 ile 9 derece arasında değişecek. Devamında, 2 Mart'ta sıcaklıklar 0 ile 13, 3 Mart'ta ise 2 ile 15 dereceye yükselecek. Düşük sıcaklıklara karşı hazırlıklı olmak önem taşıyor.

Balıkesir Hava Durumu! 28 Şubat Cumartesi Balıkesir hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Balıkesir'de 28 Şubat 2026 Cumartesi günü hava durumu soğuk olacak. Kış mevsiminin son günlerinde tipik bir soğuk hava koşulu görülüyor. Gün boyunca hava sıcaklıkları 1 ile 6 derece arasında değişecek. Alçak bulutlar gökyüzünü kaplayacak. Bu durum, bugün Balıkesir'de hava durumunu net bir şekilde belirliyor. Soğuk ve bulutlu bir hava bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu ılıman bir hal alacak. 1 Mart Pazar günü, bulutlu bir başlangıç olacak. Ancak güneşin geri dönmesi bekleniyor. Sıcaklık 0 ile 9 derece arasında değişecek. 2 Mart Pazartesi günü hava ısınmaya başlayacak. Sıcaklık 0 ile 13 derece arasında seyredecek. Kısmen güneşli bir hava hakim olacak. 3 Mart Salı günü sıcaklık 2 ile 15 derece arasında olacak. Kısmen güneşli bir hava devam edecek. 4 Mart Çarşamba günü ise hava biraz daha serinlemeye başlayacak. Sıcaklık 1 ile 11 derece arasında olacak ve kısmen güneşli bir hava bekleniyor.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları düşük olacak. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Rüzgardan korunmak da önem taşır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekiyor. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek sağlığınızı korumak açısından önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Camide gösteri krizi! Belediye Başkanı isyan etti: “Sanki dansöz oynatıyoruz”Camide gösteri krizi! Belediye Başkanı isyan etti: “Sanki dansöz oynatıyoruz”
Özel'den 'Mansur Yavaş' çıkışı: "Artık bu vakitten sonra..."Özel'den 'Mansur Yavaş' çıkışı: "Artık bu vakitten sonra..."

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Balıkesir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
"İran'ı derhal terk edin" uyarısı geldi

"İran'ı derhal terk edin" uyarısı geldi

CHP'li vekilden canlı yayında çarpıcı 'mutlak butlan' iddiası

CHP'li vekilden canlı yayında çarpıcı 'mutlak butlan' iddiası

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

Yeni bölüm yayınlanmadı! Karar verildi

Yeni bölüm yayınlanmadı! Karar verildi

Savaş başladı: Altın ve gümüş için büyük endişeyi duyurdu

Savaş başladı: Altın ve gümüş için büyük endişeyi duyurdu

BİM'e Emsan stand mikser geliyor!

BİM'e Emsan stand mikser geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.