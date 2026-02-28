Balıkesir Hava Durumu! 28 Şubat Cumartesi Balıkesir hava durumu nasıl?

Balıkesir'de 28 Şubat 2026 Cumartesi günü hava durumu soğuk olacak. Kış mevsiminin son günlerinde tipik bir soğuk hava koşulu görülüyor. Gün boyunca hava sıcaklıkları 1 ile 6 derece arasında değişecek. Alçak bulutlar gökyüzünü kaplayacak. Bu durum, bugün Balıkesir'de hava durumunu net bir şekilde belirliyor. Soğuk ve bulutlu bir hava bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu ılıman bir hal alacak. 1 Mart Pazar günü, bulutlu bir başlangıç olacak. Ancak güneşin geri dönmesi bekleniyor. Sıcaklık 0 ile 9 derece arasında değişecek. 2 Mart Pazartesi günü hava ısınmaya başlayacak. Sıcaklık 0 ile 13 derece arasında seyredecek. Kısmen güneşli bir hava hakim olacak. 3 Mart Salı günü sıcaklık 2 ile 15 derece arasında olacak. Kısmen güneşli bir hava devam edecek. 4 Mart Çarşamba günü ise hava biraz daha serinlemeye başlayacak. Sıcaklık 1 ile 11 derece arasında olacak ve kısmen güneşli bir hava bekleniyor.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları düşük olacak. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Rüzgardan korunmak da önem taşır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekiyor. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek sağlığınızı korumak açısından önemlidir.