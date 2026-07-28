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Balıkesir Hava Durumu! 28 Temmuz Salı Balıkesir hava durumu nasıl?

Balıkesir'de hava durumu 28 Temmuz 2026 Salı günü açık ve sıcak geçecek. Gündüz sıcaklık 34°C'ye ulaşacakken, gece ise 20°C civarında olacak. Nem oranı %60 düzeyinde belirlendi. Rüzgar hızı 6 km/saat olarak tahmin ediliyor. Açık hava etkinlikleri için uygun olan havalarda, güneşten korunmak, bol su içmek ve hafif kıyafetler giymek sağlıklı bir gün geçirmenize katkı sağlar. Yaz sıcaklarında dikkatli olun.

Balıkesir Hava Durumu! 28 Temmuz Salı Balıkesir hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün 28 Temmuz 2026 Salı. Balıkesir'de hava durumu sıcak ve açık olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 34°C'ye ulaşacak. Gece saatlerinde ise sıcaklık 20°C civarında olacak. Nem oranı %60 düzeyinde. Rüzgar hızı ise 6 km/saat tahmin ediliyor. Gün boyunca açık hava durumu hâkim. Yağış beklenmiyor.

Balıkesir'de hava durumu, açık hava etkinlikleri için uygun. Yüksek sıcaklıklar nedeniyle güneş ışınlarından korunmak çok önemli. Güneşe çıkarken koruyucu krem kullanmak cilt sağlığınızı korur. Uygun kıyafetler giymek de önem taşıyor. Ayrıca bol su içmeyi ihmal etmeyin. Vücudunuzun su dengesini sağlamanız şart.

Önümüzdeki günlerde Balıkesir'de hava durumu açık ve sıcak olacak. 29 Temmuz Çarşamba günü sıcaklık 31°C olarak bekleniyor. 30 Temmuz Perşembe günü de sıcaklık yine 31°C civarında olacak. Gece sıcaklıkları 18°C ile 19°C arasında değişecek. Rüzgar hızları 30 km/saat civarında olacak. Nem oranları %50 ile %60 arasında seyredecek.

Bu sıcak günlerde açık hava etkinliklerinizi sabah veya akşam yapmanız daha rahat olacak. Gün ortasında gölge alanlarda kalmak faydalı. Serinlemek için ara vermek de önemlidir. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınmalısınız. Özellikle 10:00 ile 16:00 arasında dikkatli olun.

Balıkesir'de hava sıcak ve açık olacak. Bu günlerde güneşten korunmak çok önemlidir. Yeterli su tüketimi sağlıklı ve keyifli bir gün geçirmenize yardımcı olur.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Balıkesir
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