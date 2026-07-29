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Balıkesir Hava Durumu! 29 Temmuz Çarşamba Balıkesir hava durumu nasıl?

Balıkesir'de 29 Temmuz 2026 tarihinde hava durumu sıcak ve rüzgarlı olacak. Gündüz sıcaklık 32-33 derece aralığında seyrederken, gece 18-19 dereceye düşecek. Rüzgar hızı 7-16 m/s arasında değişecek. Önümüzdeki günlerde bu hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Dışarıda zaman geçireceklerin, güneş ışınlarından korunarak bol su tüketmeleri önerilmektedir. Şapka ve güneş gözlüğü kullanılması da önemlidir.

Balıkesir Hava Durumu! 29 Temmuz Çarşamba Balıkesir hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü Balıkesir'de hava durumu sıcak olacak. Sıcaklıklar 32 derece civarında. Gece ise 18 - 19 derece arasında olacağı tahmin ediliyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklıkları 32 - 33 derece arasında değişecek. Gece saatlerinde sıcaklık 18 - 19 derece civarına düşecek. Rüzgarın hızı 7 - 16 m/s arasında olacak. Hava basıncı ise 1015 - 1018 hPa seviyelerinde seyredecek.

Balıkesir'de hava durumu oldukça sıcak ve rüzgarlı. Önümüzdeki günlerde de hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. 30 Temmuz 2026 Perşembe günü hava sıcaklıkları 31 - 32 derece arasında olacak. Gece ise sıcaklığın 18 - 19 derece civarında olması öngörülüyor. Rüzgar hızının 8 - 16 m/s arasında olacağı bekleniyor. Hava basıncı 1016 - 1018 hPa seviyelerinde seyredecek.

Bu sıcak ve rüzgarlı koşulda, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması lazım. Güneş ışınlarından korunmak önemlidir. Şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu kıyafetler kullanmak faydalı olacaktır. Ayrıca, bol su içerek vücudu susuz bırakmamak gerekir. Rüzgarın hızının artmasıyla açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Rüzgarın etkisiyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olmak yararlı olacaktır.

Balıkesir'de hava durumu sıcak ve rüzgarlı olacak. Önümüzdeki günlerde benzer koşulların devam etmesi bekleniyor. Dışarıda vakit geçireceklerin güneşten korunmaları ve su tüketimine dikkat etmeleri önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Balıkesir
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