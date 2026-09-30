HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Balıkesir Hava Durumu! 30 Eylül Çarşamba Balıkesir hava durumu nasıl?

Balıkesir'in 30 Eylül 2026 hava durumu, ilgi çekici bir dinamik sunuyor. Gün boyunca sıcaklık 20 derece civarında seyrediyor. Sabah serinliği sonrası bulutlu bir gün geçecek. Hafif yağışların aralıklı olarak yaşanması bekleniyor. Dışarıda vakit geçireceklerin şemsiye ya da su geçirmez ceket bulundurması akıllıca. Önümüzdeki günlerde sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecek. Hava koşullarını göz önünde bulundurmak önemli.

Balıkesir Hava Durumu! 30 Eylül Çarşamba Balıkesir hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

30 Eylül Çarşamba 2026 tarihi için Balıkesir hava durumu ilgi çekici. Bugünkü sıcaklık genel olarak 20 derece civarında. Sabah serin bir hava hissediliyor. Günün ilerleyen saatlerinde sıcaklık artacak. Bulutlu başlayan gün, akşam saatlerinde güneş ışığı alacak. Ancak gün boyunca hafif yağışlar aralıklı olarak yaşanacak. Bu durum dinamik bir hava profili yaratıyor.

Dışarıda zaman geçirecekler için hazırlıklı olmak önemli. Açık havada bulunmayı planlıyorsanız, hafif yağmura karşı önlem almanız akıllıca olacaktır. Şemsiyenizi ya da su geçirmez bir ceketi yanınıza almayı unutmayın. Böylece hava değişimlerine karşı hazırlıklı olursunuz. Serin sabah saatlerinde uygun giyinmek, vücut ısısını dengede tutmak için gerekli.

Önümüzdeki günlerde Balıkesir'de hava durumu karışık etkiler gösterebilir. Genel tahminlere göre sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecek. Bulutlu hava şartları daha belirgin hale gelecek. Aralıklı yağışlar da kendini gösterebilir. Planladığınız etkinlikleri hava durumuna göre gözden geçirmenizde fayda var.

Uzun süre dışarıda kalmayı düşünüyorsanız, hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız. Şemsiye ve yedek kıyafet taşımak, ani değişimlere karşı koruyucu olacaktır. Havaların değişken olması nedeniyle sosyal aktivitelerinizi esnek tutarak hava tahminlerini takip etmeniz önemli.

Balıkesir'deki hava durumu hafif yağışlarla dinamik bir görünüm sergiliyor. Önümüzdeki günlerde de benzer bir değişkenlik devam edebilir. Hava koşullarını dikkate alarak hazırlık yapmak, günlerinizi olumlu geçirebilmenize yardımcı olacaktır.

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fatma Betül Sayan Kaya'dan 2,2 milyar TL hamlesi! Devlete verdi Fatma Betül Sayan Kaya'dan 2,2 milyar TL hamlesi! Devlete verdi
Suudi Arabistan, Türkiye ile vize muafiyeti anlaşmasını onayladıSuudi Arabistan, Türkiye ile vize muafiyeti anlaşmasını onayladı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Balıkesir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Fatma Betül Sayan Kaya için dikkat çeken AK Parti kulisi: "Neredeyse hiç seveni yok"

Fatma Betül Sayan Kaya için dikkat çeken AK Parti kulisi: "Neredeyse hiç seveni yok"

Fatma Betül Sayan Kaya ve İlyas Kaya'nın mal varlıklarının dondurulması talep edildi

Fatma Betül Sayan Kaya ve İlyas Kaya'nın mal varlıklarının dondurulması talep edildi

Milli Takıma Belçika maçı öncesi iki kötü haber daha!

Milli Takıma Belçika maçı öncesi iki kötü haber daha!

Melis Sandal hakkında yakalama kararı! İddialar ile ilgili sessizliğini bozdu

Melis Sandal hakkında yakalama kararı! İddialar ile ilgili sessizliğini bozdu

Odine hissesinden 15 milyar TL'lik vurgun! Cengiz Avcı hakkında yakalama kararı

Odine hissesinden 15 milyar TL'lik vurgun! Cengiz Avcı hakkında yakalama kararı

Muhammed Yarız ile Serdar Turhan'a ait 5 villaya el konuldu

Muhammed Yarız ile Serdar Turhan'a ait 5 villaya el konuldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.