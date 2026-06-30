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Balıkesir Hava Durumu! 30 Haziran Salı Balıkesir hava durumu nasıl?

Balıkesir'de 30 Haziran 2026 Salı günü hava durumu yaz mevsiminin belirgin özelliklerini taşıyor. Gündüz sıcaklık 34 - 35 dereceye ulaşacakken, gece 21 - 22 derece seviyelerinde olacak. Bu sıcak ve güneşli günler, açık hava etkinlikleri için elverişli bir hava sunuyor. Önümüzdeki günlerde benzer sıcaklıklar devam edecek. Sıcak hava için dikkatli olunmalı, bol su tüketilmeli ve güneşten korunmak için önlemler alınmalıdır.

Balıkesir Hava Durumu! 30 Haziran Salı Balıkesir hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Balıkesir'de 30 Haziran 2026 Salı günü hava durumu yaz aylarının tipik özelliklerini yansıtıyor. Gündüz hava sıcaklığı 34 - 35 dereceye ulaşacak. Gece ise sıcaklık 21 - 22 derece arasında seyredecek. Nem oranı %35 - %40 seviyelerinde olacak. Rüzgar hızı 6 - 8 km/saat arasında değişecek. Bu koşullar güneşli ve sıcak bir gün geçireceğimizi gösteriyor.

Balıkesir'deki hava durumu yaz aylarının sıcak ve güneşli günlerinden biri olarak öne çıkıyor. Sıcaklık, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer sıcaklık ve koşulları sürdürecek. 1 Temmuz Çarşamba günü hava sıcaklığı 36 - 37 derece civarında olacak. 2 Temmuz Perşembe günü ise 35 - 36 derece arasında seyredecek. Bu sıcaklıklar yazın ortasında Balıkesir'de tipik hava koşullarını yansıtıyor.

Bu sıcak günlerde, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin bol su içmeleri önemlidir. Güneş ışınlarından korunmak da bir o kadar gereklidir. Güneşin en yoğun olduğu saatlerde açık hava etkinliklerini sınırlamak önemli. Gölgelik alanlarda zaman geçirmek sağlık sorunlarını önleyebilir. Sıcak havalarda vücut ısısını dengelemek için hafif giysiler tercih edilmelidir. Ağır yemeklerden kaçınılmalıdır. Bu önlemler olumsuz etkileri en aza indirmeye yardımcı olur.

Balıkesir'de 30 Haziran 2026 Salı günü ve önümüzdeki günlerde hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Sıcak havaların etkilerini hafifletmek için gerekli önlemleri almak önemlidir. Hem konforlu hem de sağlıklı bir yaşam sürdürmek açısından dikkat edilmelidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Balıkesir
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