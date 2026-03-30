Balıkesir Hava Durumu! 30 Mart Pazartesi Balıkesir hava durumu nasıl?

Bugün, 30 Mart 2026 Pazartesi günü, Balıkesir'de hava durumu sıcak, bulutlu ve yağışlı olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 12 derece civarındadır. Hafif yağışlar bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 10 dereceye düşecek. Hava bulutlu kalmaya devam edecek. Gece saatlerinde sıcaklık 7 dereceye gerileyecek. Hava parçalı bulutlu olacak. Rüzgar kuzeybatı yönünden esecek. Rüzgarın hızı saatte 14 kilometreyi bulacak. Zaman zaman 33 kilometreye kadar ulaşabilecektir. Nem oranı sabah saatlerinde %87 olacaktır. Gündüz %70, akşam %83 ve gece %88 civarında olacaktır.

Balıkesir'deki hava durumu, sabah ve gündüz hafif yağışlarla sıcak bir gün olacak. Dışarı çıkarken şemsiye almak faydalı olabilir. Rüzgar zaman zaman kuvvetli olacaktır. Rahat kıyafetler tercih edebilirsiniz. Ancak rüzgarın etkisini azaltmak için ceket veya hırka bulundurmalısınız.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer koşullar gösterecektir. 31 Mart Salı günü, yer yer sağanaklar bekleniyor. Sıcaklık 14 derece civarında olacak. 1 Nisan Çarşamba günü yağmur bekleniyor. Bu gün sıcaklık 13 derece civarında olacaktır. 2 Nisan Perşembe günü ise hafif yağmur öngörülüyor. Sıcaklık yine 13 derece civarında kalacaktır.

Bu dönemde hava koşulları değişken olabilir. Dışarı çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmek önemlidir. Böylece hazırlıklı olursunuz. Yağışlı günlerde yollar kaygan olabilir. Trafikte dikkatli olmanızda fayda vardır.