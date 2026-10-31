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Balıkesir Hava Durumu! 31 Ekim Cumartesi Balıkesir hava durumu nasıl?

Balıkesir'de 31 Ekim 2026'da hava durumu değişkenlik gösteriyor. Sabah saatlerinde 20 derece olan sıcaklık, öğleye doğru 22 dereceye yükselebilir. Ancak gün içinde hafif yağış bekleniyor. Dışarıda vakit geçirecekler için palto ve şemsiye bulundurmak önemli. Önümüzdeki günlerde sıcaklık mevsim normallerine dönecek. Her durumda hava durumunu kontrol etmek, planları akıllıca oluşturmak için gerekli.

Balıkesir Hava Durumu! 31 Ekim Cumartesi Balıkesir hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugünün tarihi 31 Ekim Cumartesi 2026. Balıkesir'de hava durumu değişken bir seyir izliyor. Şehir genelinde sıcaklık 20 derece civarındadır. Gün içinde sıcaklık 19 ile 22 derece arasında dalgalanacak. Hava durumu birkaç saat içinde ilginç hale geliyor. Sabah saatlerinde hafif bir serinlik hissediliyor. Öğleye doğru sıcaklık artmaya başlayacak. Bu da yürüyüş için ideal bir zaman sunuyor. Ancak, günün ilerleyen saatlerinde hafif yağışlar bekleniyor. Dışarıda vakit geçirecekler için bu bir engel olabilir.

Bugünkü hava merak edenler için Balıkesir'de palto ve şemsiye almak faydalı olacaktır. Hafif bulutlu bir gökyüzü ile karşılaşılacak. Öğle saatlerinde belirsiz bir hava değişimi yaşanabilir. Gökyüzünde beliren bulutlar, muhtemel yağışların habercisi olabilir. Dışarıda zaman geçirecekseniz bu durumu göz önünde bulundurmalısınız. Planlarınızı buna göre oluşturmanız akıllıca olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu mevsim normallerine dönecek. Sıcaklık daha stabil bir hale gelecek. Yağış beklentileri azalmaya başlayacak. Hava sıcaklıkları 18 ile 21 derece arasında seyredecek. Bu durum doğa yürüyüşleri için daha elverişli bir ortam yaratabilir. Ancak havanın aniden değişebileceği unutulmamalıdır. Dışarı çıkmadan hava durumunu kontrol etmek önemlidir.

Balıkesir’deki hava şartlarının değişken olabileceğini unutmamak gerekir. Dışarıda geçirilen zamanlarda ani yağış veya rüzgâr olabilir. Soğuk hissetmemek için kalın giyinmekte fayda var. Hava durumu konusunda hazırlıklı olmak sağlık açısından önemlidir. Dışarıda geçireceğiniz zamanı planlarken hava koşullarını dikkate almalısınız. Beklenmedik durumlarla karşılaşmamak için bu önemlidir.

Bugün Balıkesir'de hava dinamik bir yapı sergiliyor. Günün başlangıcında keyifli bir hava var. İlerleyen saatlerde dikkatli olmakta fayda var. Havanın seyri sonraki günler için ipuçları sunuyor. Açık havada faaliyetlerinizi bu tahminler doğrultusunda düzenlemek daha keyifli hale getirebilir.

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hava durumu Balıkesir
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