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Türkiye'nin BM Genel Sekreter adayı Feridun Sinirlioğlu oldu

Türkiye, BM Genel Sekreterliği için AGİT Genel Sekreteri Feridun Sinirlioğlu'nu aday gösterdi.

Türkiye'nin BM Genel Sekreter adayı Feridun Sinirlioğlu oldu

Türkiye, halihazırda Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri olarak görev yapan eski Dışişleri Bakanı Feridun Sinirlioğlu'nun BM Genel Sekreterliği adaylığı için resmi başvurusunu yaptı.

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, adaylık başvurusu için ilgili mektubu BM Genel Kurul Başkanlığına sunduklarını belirtti.

"CUMHURBAŞKANIMIZ UYGUN BULDU"

Büyükelçi Yıldız, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Büyükelçi Sinirlioğlu'nun BM Genel Sekreterlik için gerekli vasıflarını, yeteneklerini, uluslararası alandaki tecrübelerini ve kendisine duyduğu güveni dikkate alarak aday gösterilmesini uygun buldu." ifadelerini kullandı.

Türkiye nin BM Genel Sekreter adayı Feridun Sinirlioğlu oldu 1

BM Genel Sekreterlik yarışında şu ana kadar mutabık kalınan bir aday çıkmaması üzerine Türkiye'nin BM'nin işini kolaylaştırmak için Sinirlioğlu'nu aday gösterdiğini belirten Yıldız, öte yandan bu seçimde adayın Latin Amerika ve Karayipler bölgesinden çıkması konusundaki teamüle de saygı duyduklarını, bu nedenle bugüne kadar beklediklerini vurguladı.

Büyükelçi Yıldız, adaylık başvurusu mektubunda Sinirlioğlu'nun özgeçmişine ve vizyon belgesine yer verildiğini sözlerine ekledi.

Türkiye nin BM Genel Sekreter adayı Feridun Sinirlioğlu oldu 2

Ağustos-Kasım 2015 tarihleri arasında Dışişleri Bakanlığı, 2016-2023 yılları arasında Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği görevini yürüten kıdemli Türk diplomat Feridun Sinirlioğlu, halen AGİT Genel Sekreteri olarak görev yapıyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Birleşmiş Milletler (BM)
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