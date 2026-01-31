HABER

Balıkesir Hava Durumu! 31 Ocak Cumartesi Balıkesir hava durumu nasıl?

Balıkesir'de hava durumu 31 Ocak 2026 tarihinde hafif yağmurlu bir gün geçiriyor. Sıcaklık sabah 8 dereceyle başlıyor, gün içinde 12 dereceye yükseliyor. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 10 dereceye düşüyor. Gece saatlerinde tekrar 8 dereceye inen hava, bulutlu bir görünüm alıyor. Rüzgar, kuzeydoğudan saatte 7 kilometre hızla esiyor. Önümüzdeki günler yağışlı geçecek, dikkatli olunması öneriliyor.

Devrim Karadağ

Bugün, 31 Ocak 2026 Cumartesi. Balıkesir'de hava durumu sabah saatlerinde hafif yağmurlu. Sıcaklık 8 derece civarında. Gündüz saatlerinde hava 12 derece civarına yükselecek. Hafif yağmur devam edecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 10 dereceye düşecek. Hava koşulları hafif yağmurlu olacak. Gece saatlerinde sıcaklık tekrar 8 dereceye inecek. Hava bulutlu bir yapıya bürünecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 7 kilometre hızla esecek. Nem oranı %93 civarında kalacak.

Önümüzdeki günlerde Balıkesir'deki hava durumu değişiklik gösterecek. 1 Şubat Pazar günü hafif yağmurlu olacak. Sıcaklık 7 derece civarında görünüyor. 2 Şubat Pazartesi günü yağmur geçişleri yaşanacak. Bu gün sıcaklık 9 derece civarında ölçülecek. 3 Şubat Salı günü hafif kar yağışı bekleniyor. Sıcaklık 4 derece civarında olacak.

Bu dönemde dışarı çıkarken dikkatli olunmalı. Özellikle yağışlı günlerde su geçirmez kıyafetler bulundurulmalıdır. Şemsiye almak da faydalı olacaktır. Rüzgarlı günlerde uygun kıyafetler tercih edilmelidir. Rüzgarın etkisini azaltacak şekilde giyinmek önemlidir. Nem oranının yüksek olduğu günlerde solunum yolu rahatsızlıklarına karşı önlem alınmalıdır. Tedbirli olmak her zaman fayda sağlayacaktır.

