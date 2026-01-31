Balıkesir Hava Durumu! 31 Ocak Cumartesi Balıkesir hava durumu nasıl?

Bugün, 31 Ocak 2026 Cumartesi. Balıkesir'de hava durumu sabah saatlerinde hafif yağmurlu. Sıcaklık 8 derece civarında. Gündüz saatlerinde hava 12 derece civarına yükselecek. Hafif yağmur devam edecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 10 dereceye düşecek. Hava koşulları hafif yağmurlu olacak. Gece saatlerinde sıcaklık tekrar 8 dereceye inecek. Hava bulutlu bir yapıya bürünecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 7 kilometre hızla esecek. Nem oranı %93 civarında kalacak.

Önümüzdeki günlerde Balıkesir'deki hava durumu değişiklik gösterecek. 1 Şubat Pazar günü hafif yağmurlu olacak. Sıcaklık 7 derece civarında görünüyor. 2 Şubat Pazartesi günü yağmur geçişleri yaşanacak. Bu gün sıcaklık 9 derece civarında ölçülecek. 3 Şubat Salı günü hafif kar yağışı bekleniyor. Sıcaklık 4 derece civarında olacak.

Bu dönemde dışarı çıkarken dikkatli olunmalı. Özellikle yağışlı günlerde su geçirmez kıyafetler bulundurulmalıdır. Şemsiye almak da faydalı olacaktır. Rüzgarlı günlerde uygun kıyafetler tercih edilmelidir. Rüzgarın etkisini azaltacak şekilde giyinmek önemlidir. Nem oranının yüksek olduğu günlerde solunum yolu rahatsızlıklarına karşı önlem alınmalıdır. Tedbirli olmak her zaman fayda sağlayacaktır.