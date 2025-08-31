Balıkesir Sındırgı'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AFAD, Bakıkesir'in Sındırgı ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem yerin 12 kilometre derinliğinde oldu ve kısa süreli paniğe neden oldu.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 20.58'de 3.7 büyüklüğünde bir deprem oldu. Depremi AFAD son dakika olarak duyurdu. Kısa süreli paniğe neden olan deprem çevre illerden de hissedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 31, 2025
Büyüklük:3.7 (Mw)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-08-31
Saat:20:58:35 TSİ
Enlem:39.20444 N
Boylam:28.14722 E
Derinlik:12.23 km
Detay:https://t.co/JzkN6d0AhI@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
