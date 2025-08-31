Balıkesir Sındırgı'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AFAD, Bakıkesir'in Sındırgı ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem yerin 12 kilometre derinliğinde oldu ve kısa süreli paniğe neden oldu.

SINDIRGI YİNE SALLANDI: AFAD DUYURDU

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 20.58'de 3.7 büyüklüğünde bir deprem oldu. Depremi AFAD son dakika olarak duyurdu. Kısa süreli paniğe neden olan deprem çevre illerden de hissedildi.