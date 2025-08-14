HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Balıkesir Sındırgı'da art arda iki deprem: On dakika arayla 4 ve 3.6 şiddetiyle sallandı

Pazar günü 6.1 büyüklüğünde depremle sarsılan Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bugün art arda iki deprem daha meydana geldi. Merkez üssü Sındırgı olan 4 büyüklüğündeki depremden on dakika sonra aynı bölge 3.6 şiddetindeki depremle sarsıldı.

Balıkesir Sındırgı'da art arda iki deprem: On dakika arayla 4 ve 3.6 şiddetiyle sallandı
Mustafa Fidan

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

4 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ SARSINTIDAN ON DAKİKA SONRA SINDIRGI YİNE SARSILDI

18.07 sıralarında gerçekleşen sarsıntının ardından 3.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Art arda yaşanan iki depremin detayları AFAD'ın sosyal medya hesabında paylaşıldı.

14 Ağustos 2025
14 Ağustos 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çanakkale'deki kazada hayatını kaybeden iki gence son vedaÇanakkale'deki kazada hayatını kaybeden iki gence son veda
Denizde can pazarı! Dalgaların arasında kayboldu: Kurtarmak isterken ölümden döndülerDenizde can pazarı! Dalgaların arasında kayboldu: Kurtarmak isterken ölümden döndüler
Anahtar Kelimeler:
deprem Balıkesir Sındırgı afad
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'nin 'doğum gününe' damga vurdular

AK Parti'nin 'doğum gününe' damga vurdular

'Alkışlamanızı bekliyorum' dedi ama...

'Alkışlamanızı bekliyorum' dedi ama...

Özlem Çerçioğlu'nun şirket hisseleri ivme kazandı!

Özlem Çerçioğlu'nun şirket hisseleri ivme kazandı!

Barış Alper Yılmaz için resmi açıklama geldi! "Şu anki düşüncemiz almak yönünde"

Barış Alper Yılmaz için resmi açıklama geldi! "Şu anki düşüncemiz almak yönünde"

Dünyanın gözü Alaska'da! Trump ve Kremli'nden açıklama

Dünyanın gözü Alaska'da! Trump ve Kremli'nden açıklama

Kazanın 10. günü: Marmara denizinin diğer ucundan çıktı!

Kazanın 10. günü: Marmara denizinin diğer ucundan çıktı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.