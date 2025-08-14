Balıkesir Sındırgı'da art arda iki deprem: On dakika arayla 4 ve 3.6 şiddetiyle sallandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 14, 2025
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-08-14
Saat:18:07:00 TSİ
Enlem:39.23528 N
Boylam:28.08917 E
Derinlik:6.52 km
Detay:https://t.co/oZl61faE2r@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
18.07 sıralarında gerçekleşen sarsıntının ardından 3.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Art arda yaşanan iki depremin detayları AFAD'ın sosyal medya hesabında paylaşıldı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 14, 2025
Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-08-14
Saat:18:07:23 TSİ
Enlem:39.24833 N
Boylam:28.09306 E
Derinlik:7.23 km
Detay:https://t.co/Fah7G2TfhZ@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Okuyucu Yorumları 0 yorum