Balıkesir Sındırgı'da art arda iki deprem: On dakika arayla 4 ve 3.6 şiddetiyle sallandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

4 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ SARSINTIDAN ON DAKİKA SONRA SINDIRGI YİNE SARSILDI

18.07 sıralarında gerçekleşen sarsıntının ardından 3.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Art arda yaşanan iki depremin detayları AFAD'ın sosyal medya hesabında paylaşıldı.