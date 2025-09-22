Balıkesir Sındırgı'da gece yarısı deprem meydana geldi: Bölgede taramalar başladı

4.9 büyüklüğündeki deprem İstanbul, Bursa ve İzmir'de de hissedildi. Yetkililer, olumsuz bir durumun olmadığını açıkladı.

Balıkesir, 22 Eylül 2025 tarihinde saat 00:05'te 4.9 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin merkez üssünün Sındırgı ilçesi olduğunu ve 7 kilometre derinlikte meydana geldiğini açıkladı. Deprem, Balıkesir'in yanı sıra İstanbul, Bursa ve İzmir gibi çevre illerde de hissedildi, bu da vatandaşlar arasında kısa süreli bir paniğe yol açtı.

Depremin hemen ardından AFAD ekipleri ve ilgili kurumlar, Sındırgı ve çevresinde saha taramalarına başladı. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sındırgı ilçemizde 4.9 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamış ve çalışmalar devam etmektedir. An itibarıyla olumsuz bir durum yoktur. 112 Acil Çağrı Merkezimize ulaşan olumsuz bir ihbar bulunmamaktadır. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun," ifadelerini kullandı.