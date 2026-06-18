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Balıkesir Üniversitesi 600 dekar alanda hasata başladı

Balıkesir Üniversitesi Çağış Yerleşkesi ve Uygulama Çiftliğinde bulunan tarıma elverişli arazilerde ekimi gerçekleştirilen ürünlerin hasadına başlandı.

Balıkesir Üniversitesi 600 dekar alanda hasata başladı

Balıkesir Üniversitesi Çağış Yerleşkesi ve Uygulama Çiftliğinde bulunan tarıma elverişli arazilerde ekimi gerçekleştirilen ürünlerin hasadına başlandı. Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yürütülen tarımsal üretim faaliyetleri kapsamında, yılın ilk hasadı 7’li karma yem bitkilerinde gerçekleştirildi.

Hasat çalışmalarına katılan Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Şükrü Metin Pancarcı da beraberinde Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Aktar’la bir likte yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek üretim süreci hakkında bilgi verdi. Prof. Dr. Pancarcı, bu yıl yaklaşık 600 dekar alanda ekim yapıldığını belirterek, arazilerin yarısına yakın bölümünde 7’li karma yem bitkilerinin yetiştirildiğini ifade etti. Sürdürülebilir tarım açısından gübre atılmadan toprağın verimliliğini korumak ve dinlenmesini sağlamak amacıyla bu yıl yoğunlukla 7’li karma yem bitkilerini tercih ettiklerini vurgulayan Pancarcı kalan arazilerde ise arpa ve buğday ekimi gerçekleştirildiğini söyledi.

Üniversitenin uygulama çiftliğinde yetiştirilen hayvanların yem ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlayan ürünler, hem üretim maliyetlerinin azaltılmasına hem de uygulamalı eğitim ve araştırma faaliyetlerinin desteklenmesine imkan sunuyor.

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Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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