Balıkesir’de duvar arasına sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sındırgı İtfaiye ekipleri, iki duvar arasında mahsur kalan yavru kediyi kurtararak sahibine teslim etti.Edinilen bilgiye göre olay, gece saat 00.30 sıralarında Sındırgı ilçesi Yağcıbedir Mahallesi’nde meydana geldi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sındırgı İtfaiye ekipleri, iki duvar arasında mahsur kalan yavru kediyi kurtararak sahibine teslim etti.

Edinilen bilgiye göre olay, gece saat 00.30 sıralarında Sındırgı ilçesi Yağcıbedir Mahallesi’nde meydana geldi. İki duvar arasından kedi sesi geldiğini fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, dikkatli çalışma sonucu yavru kediyi sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen kedi, sahiplerine teslim edildi.
Mahalle sakinleri, hızlı müdahaleleri nedeniyle itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: İHA

