Balıkesir’de yalnız minare mahallenin simgesi oldu

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Geriş Mahallesinde yer alan camisiz ’Çerkez Minaresi’ mahallenin simgesi haline geldi. Bir hayırsever tarafından 1908 yılında yaptırılan minare, 1962 yılında caminin yerinin değiştirilmesi üzerine, kullanım dışı kalırken, yıkılmayarak muhafaza edildi.

Geriş Mahalle meydanında bulunan tuğladan yapılmış olan ’Çerkez Minaresi’ 2005 yılında Vakıflar tarafından restore edilirken, mahallenin simgesi haline geldi. Geriş Mahallesine gelen vatandaşlar, Çerkez Minaresini ilgiyle izlerken, fotoğraf çekmeden geçmiyor. Çocukluğunun Geriş Mahallesinde geçtiğini anlatan Hamdi Mengi, "Bu minare 1908 yılında yapılmış. Caminin yeri değişince de burada yalnız kalmış. Gelip giden herkesin dikkatini çekiyor, fotoğraf çektiriyorlar. Mahallenin simgesi haline geldi" dedi. Kahraman Atabay da, "Ben bu mahalleye ilk defa geldim. Çok ilginç. Asırlık minare dimdik ayakta. Böyle eserlere sahip çıkılmalı" dedi.

