Balıkesirspor Muhammed Resul Yıldırım ve Mehmet Emre Yar’a imza attırdı

TFF 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Balıkesirspor, Muhammed Resul Yıldırım ve Mehmet Emre Yar’ı kadrosuna kattı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Balıkesirspor, Fransa’da SSEP Hombourg-Haut takımından orta saha oyuncusu Muhammed Resul Yıldırım ve en son Bozova Belediyespor’da forma giyen kaleci Mehmet Emre Yar’a imza attırdı.

Balıkesirspor Muhammed Resul Yıldırım ve Mehmet Emre Yar’a imza attırdı 1

Balıkesir ekibinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Balıkesirspor’umuz, Fransa’da SSEP Hombourg-Haut forması giyen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Muhammed Resul Yıldırım ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Şanlıurfaspor, Beyoğlu Yeni Çarşı ve son olarak da Bozova Belediyespor formasını giyen 23 yaşındaki kaleci Mehmet Emre Yar ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Yapılan anlaşma, Emre’ye ve kulübümüze hayırlı olsun" denildi.

Balıkesirspor Muhammed Resul Yıldırım ve Mehmet Emre Yar’a imza attırdı 2

Kaynak: İHA

