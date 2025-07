Oldukça gizemli bir dünya olan su altı dünyasında keşfedilmiş birçok balık türünün yanı sıra hâlâ keşfedilememiş balıkların da yer aldığı ve yaşadığı varsayılmaktadır. Çeşit çeşit balık türlerinin her birinin ayrı bir gizeme sahip olduğu düşünülmektedir. Balık türlerinin her biri kendine has özelliklere sahip olmakla birlikte haklarında merak edilen bazı ortak durumlar da bulunmaktadır. Suda nasıl uyudukları konusu merak edilen bu konulardan biridir.

Balıklar suda nasıl uyur?

Meraklısı olanların evlerinde balıklar için olabilecek en iyi yaşam alanının oluşturulduğu akvaryumlar vardır. Akvaryumdaki balıklara (türü ne olursa olsun) dikkatle bakıldığı zaman çok fazla hareket ettikleri görülür. Birden fazla balığın yer aldığı akvaryumlarda genel olarak balıklar hiç durmadan aralıksız olarak sürekli yüzerler ve birbirlerini kovalarlar. Böyle görünen balıkların hiç uyumadıkları ve sürekli hareket halinde oldukları düşünülebilir. Ancak balıklar da diğer canlılar gibi uyku ihtiyacı duyarlar. Farklı balıkların bu uyku ihtiyacını hafif değişikliklerle de olsa genel olarak benzer şekilde giderdiği bilinmektedir.

Örnek olarak birçok vatoz balığı daha çok gündüz saatlerinde uyumayı tercih eder. Siyam balığı ise ışıklar kapandığı anda uyumaya başlar. Beta balıklarının göz kapakları olmadığı için uyurken de gözleri açık olarak uyurlar. Bu durum da onların hiç uyumayan balıklar olduğunu düşündürebilmektedir. Beta balıkları için dikkat edilmesi gereken bir konu da vardır. Işıkların kapalı olduğu bir odada bulunan beta balığının sağlığı için ışığın gece karanlığında asla aniden açılmaması gerekmesidir. Akvaryumunun aydınlatması kapatılmadığı sürece beta balıkları uyuyamazlar.

Bir diğer örnek olarak akvaryum dışında mercan resiflerinde yaşam süren balıklar gün boyu etkin kalarak geceleri bir hayvana av olmamak adına yarıkların içine saklanarak uyumayı tercih etmek durumundadırlar. Papağan balığı kendi üretimi olan mukustan bir tür uyku tulumu hazırlayarak içinde uyur. Bu yapışkan maddeyi üreterek tüm vücudunu kapar ve bu sayede uykudayken de güvende olmayı hedefler.

Genel olarak gözleri sürekli açık olarak görülen balıklar özelikle bazı türleri gözleri açık olarak da uyuyabilmektedirler. Balıklar bazen akvaryumda gözleri açık olmasına rağmen hareketsiz olarak duruyor olabilirler. Bu durumda balığın uyuduğu anlaşılabilmektedir. Bazı balıklar bulundukları yaşam alanı olan akvaryumun dibine çöküp uyurlarken bazıları suda asılı duruyor gibi bir halde uyuyabilirler.

Hangi balık türünün ne kadar süreliğine uykuya ihtiyaç duyduğu çeşitli nedenlere bağlı olarak değişkenlik gösterebilmektedir. Örnek olarak çok hareketli olması ile tanınan bir balık türü ile farklı çevresel faktörlere maruz kalan balık türleri farklı biçimlerde ve sürelerde uyuyabilmektedir. Bazı balık türleri gece uyurken bazıları gündüz saatlerinde uyuyabilir.

Bazen balıklar uyudukları halde yüzmeye devam ettikleri için uyanık zannedilebilmektedirler. Birçok balık türü solungaçları aracılığı ile suyu yeteri kadar geçirebilmek için yani vücutlarının gereksinim duyduğu kadar oksijeni sudan alabilmek adına uyurken de hareket etmek zorunda kalabilirler. Bu yüzden de bu balık türleri uyurken dahi hareket etmeye devam ederler.

Uyurken balıklar ışıktan rahatsız olabilirler. Akvaryum sahibi olanların gündüzleri akvaryumun ışıklandırmalarını açık tutmalarında bir problem yoktur. Akvaryumlardaki aydınlatmaların balıklara bir faydası olmaz ve sadece görsel olarak kullanılmaktadırlar. Sadece akvaryumdaki bitkiler için aydınlatma gerekli olabilir. Bunun dışında aydınlatmaların gün içinde 10 saatten fazla olacak şekilde açık bırakılması akvaryumda yosun problemine yol açmakla birlikte balıkları uyurken rahatsız edebilir.