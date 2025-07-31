Balıklıgöl'ün çehresi değişiyor: Şanlıurfa Belediyesi'nden tarihi dönüşüm projesi! 84 yapı yıkılacak

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, tarihi ve kültürel mirasın korunması amacıyla başlattığı Gölbaşı – Yakubiye Turizm Platosu Projesi kapsamında bir projeyi daha hayata geçiriyor.

84 YAPI YIKILACAK

Projenin 1. Etabı çerçevesinde, Balıklıgöl Turizm Platosu yakınındaki Kalkan Yokuşu çevresinde yer alan 84 bağımsız yapıyla sağlanan uzlaşmanın ardından, tahliye ve yıkım süreci resmen başlatıldı.

TARİHİ DOKUYA UYGUN YAPILARLA YENİDEN DÜZENLENECEK

Bölgenin tarihi dokusuna uygun şekilde yeniden düzenlenmesi amacıyla planlanan projede, ilk etapta estetik bütünlüğü bozan ve tarihi yapılarla uyumsuz olan yapıların kaldırılması hedefleniyor.

Uzun süredir planlama aşamasında olan Gölbaşı – Yakubiye Turizm Platosu Projesi, hem turizme hem de kent estetiğine büyük katkı sunması beklenen çalışmalardan biri olarak dikkat çekiyor.

Tahliye edilen yapıların yerine tarihi dokuya uygun peyzaj düzenlemeleri yapılacak ve bu alanlar yerli-yabancı turistlerin daha konforlu şekilde gezip görebileceği, fotoğraf çekebileceği alanlara dönüştürülecek.