Balıklıgöl’e sürpriz ziyaretçi

Şanlıurfa'da yoğun kar yağışı nedeniyle kırsalda aç kalan tilki, şehir merkezindeki Balıklıgöl'de yiyecek aradı.

Şanlıurfa’da yoğun kar yağışı nedeniyle kırsalda aç kalan tilki, şehir merkezindeki Balıklıgöl’de yiyecek aradı. Balıklıgöl platosunda bulunan Dergah Cami avlusunda görülen tilki, vatandaşların şaşkın bakışları arasında hızla koşarak uzaklaştı.

Eyyübiye ilçesinde bulunan Balıklıgöl platosunda sabahın erken saatlerinde ilginç bir an yaşandı. Bir tilki, yiyecek aramak için Balıklıgöl’e kadar inerek etrafta yiyecek aradı. Vatandaşların şaşkın bakışları arasında Dergah Cami avlusundan geçerek kısa bir süre bölgeyi keşfeden tilki, daha sonra gözden kayboldu.

Tilkinin Balıklıgöl’e kadar inmesi ilginç görüntülere sahne oldu. İlginç anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: İHA

